Ischia, rissa tra due famiglie dopo il rimprovero a un bambino: 3 feriti, 8 denunciati

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Rissa ad Ischia tra due famiglie per un bambino rimproverato: tre feriti, otto denunciati e proposti per il foglio di via.

NAPOLI — Un banale rimprovero rivolto a un bambino considerato troppo vivace ha scatenato il caos ieri pomeriggio nel cuore dello shopping ischitano. La violenta zuffa, che si è consumata in pieno Corso Vittorio Colonna sotto gli occhi increduli di turisti e passanti, ha visto contrapposti due nuclei familiari napoletani. Il bilancio finale dell’incredibile vicenda è di tre feriti e otto persone denunciate.

DAL VERBALE ALLE MANI: VOLANO CALCI, PUGNI E SEDIE TRA I TAVOLI

L’allarme è scattato quando i Carabinieri della Compagnia di Ischia sono giunti d’urgenza sul posto in seguito a numerose segnalazioni. Al loro arrivo, i militari hanno trovato tre componenti di una famiglia originaria del quartiere napoletano di Secondigliano: il padre di 54 anni e i suoi due figli, un ragazzo di 23 anni e una giovane di 28. Trasportati all’ospedale locale, i tre sono stati successivamente dimessi con prognosi comprese tra i 5 e i 7 giorni per le lesioni riportate.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la scintilla è scoccata quando i membri della famiglia di Secondigliano hanno redarguito un bambino dell’altro gruppo per i suoi comportamenti. Il genitore del piccolo, non tollerando l’intromissione, ha reagito dando il via a un alterco verbale. La discussione è degenerata in pochi istanti in uno scontro fisico selvaggio, proseguito tra calci, pugni e persino il lancio di oggetti, tavoli e sedie tra i dehor della zona.

RISSA TRA FAMIGLIE, IDENTIFICATI DALLA VIDEOSORVEGLIANZA DI ISCHIA: SCATTA LA PROPOSTA DI ALLONTANAMENTO

Grazie all’analisi tempestiva delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’area e a immediate ricerche sul territorio, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e identificare in breve tempo anche il gruppo antagonista. Si tratta di un secondo nucleo familiare napoletano composto da cinque persone di età compresa tra i 22 e i 58 anni. Per tutti e otto i partecipanti allo scontro è scattata la denuncia a piede libero per il reato di rissa. Inoltre, valutata la gravità dei fatti e il grave turbamento dell’ordine pubblico causato in piena stagione turistica, i militari avvieranno per tutti gli indagati le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio dall’isola verde.