“Via i romani, come fecero i sanniti”

2 minuti per la lettura

NAPOLI- “Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è ‘Mastella Noi di centro europeisti’, ma voglio anche fare una cosa che non fa nessuno. Provate a far chiamare a un cittadino italiano un leader politico, non trova nessuno che risponda. Io rispondo direttamente, questo è il mio numero, ‘335***’: chiunque in Campania, in Italia, ovunque può chiamarmi e io rispondo, per esigenze che riguardano i problemi di natura elettorale, o i programmi elettorali, o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessun leader in italia dà il suo numero di telefono, io do il mio numero personale”. Lo ha detto Cle – mente Mastella, sindaco di Benevento e leader di “Noi di centro. Nel 321 a.C. la mia gente, i sanniti, respinsero i romani. Questa volta il 25 settembre 2022 spero che i campani respingano l’assal – to delle truppe longobarde, romane, i lanzichenecchi, i politici che arrivano da noi a conquistare i nostri territori”. Mastella ha continuato così, interpellato sulle candidature di esponenti politici provenienti da altre regioni nelle liste in Campania. “Se ne fotteranno tutti del Mezzogiorno, dei nostri bisogni, delle nostre difficoltà – ha aggiunto Mastella – se avessero pensato alle nostre difficoltà, un Governo anche di grande espansione sul piano politico avrebbe risolto qualcosa, invece non si è risolto nulla. Anzi, c’è il ristagno del Pnrr che sta ammazzando l’economia, che sembrava risorgere nel Mezzogiorno d’Ita – lia”. EMatteo Salvini parte proprio dal Mezzogiorno, “parte dai territori che hanno maggiore bisogno di attenzione. E’ qui che le richieste dei cittadini sono più pressanti, è qui che le aziende vanto dell’Italia intera chiedono allo Stato di non essere abbandonate e sottoposte al fisco opprimente. E’ per queste ragioni che oggi e venerdì, Matteo Salvini sarà a Grazzanise, a Giugliano e a Napoli dove incontrerà associazioni e operatori di settore per ascoltare chi vuole chiedere che il nostro Paese riparta davvero, perché crede nel Sud. Io lo ringrazio per questo e lo aspettiamo”. Lo dichiara il consigliere regionale campano della Lega Severino Nappi, responsabile federale del Carroccio per la campagna elettorale per le elezioni politiche in Campania.