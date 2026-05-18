ASIA Napoli lancia “Transforming City”, 35 milioni per il servizio tecnologico di igiene urbana

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“Trasforming city” è l’investimento di 35 milioni in 4 anni di Asia Napoli per il rinnovo del parco automezzi e per il servizio di igiene urbana tecnologicamente avanzato

NAPOLI – Un investimento complessivo da 35 milioni di euro, spalmato nell’arco dei prossimi quattro anni, per il rinnovo del parco automezzi e per rendere i servizi di igiene urbana “più efficienti, sicuri e tecnologicamente avanzati”. È questo il cuore di “Transforming City”, la nuova campagna di comunicazione presentata da ASIA Napoli e realizzata da Kidea e Milagro, ispirata all’introduzione di mezzi di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale e sensoristica avanzata.

Dei 35 milioni, circa 20 milioni di euro serviranno per l’acquisto di 40 nuovi automezzi progettati per raccogliere dati in tempo reale e assicurare una gestione intelligente del territorio attraverso sistemi evoluti di analisi e monitoraggio. L’intero programma di rinnovo guarda anche al grande appuntamento internazionale dell’America’s Cup 2027.

ROBOT URBANI: TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA’

La campagna “Transforming City” traduce questo percorso di innovazione in una narrazione visiva in cui i nuovi automezzi assumono le sembianze di “Transformer”, robot urbani simbolo di una città che cambia attraverso tecnologia e sostenibilità. Accanto ai nuovi mezzi, però, restano centrali gli operatori ASIA, protagonisti quotidiani della cura urbana e parte integrante del racconto della campagna. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di sviluppo tecnologico promosso da ASIA Napoli.

Tra le iniziative già avviate figura “Waste Digital Twin 4”, recentemente approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che prevede la realizzazione di un sistema avanzato di gestione dei rifiuti urbani basato su intelligenza artificiale e modelli di digital twin. Il progetto vale circa 7 milioni di euro e si affianca ad altri interventi di digitalizzazione, come l’installazione di contenitori elettronici e cestini intelligenti capaci di segnalare automaticamente il livello di riempimento agli operatori. I testimonial della campagna sono inoltre ispirati ai “Super Robot” realizzati dal Gruppo Gera e Lamborghini utilizzando scarti di produzione di auto sportive.