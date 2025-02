Paura ai Campi Flegrei: nuove scosse di terremoto magnitudo 3.9

3 minuti per la lettura

Campi Flegrei, scossa terremoto di magnitudo 3.9 nella notte, paura tra i cittadini. Il sindaco chiede maggiori informazioni scientifiche.

NAPOLI- Ancora una notte di apprensione e paura ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco dopo la mezzanotte. Il sisma, verificatosi alle 00:19 di questa notte, 17 febbraio 2025, segue una serie di scosse di intensità variabile che hanno interessato l’area flegrea nel corso degli ultimi giorni, culminate con due eventi di magnitudo 3 registrati nella tarda serata di ieri. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ipocentro del terremoto è stato localizzato a soli 2 km di profondità, con epicentro a 5 km da Pozzuoli.

A seguito degli eventi sismici, sono stati disposti sopralluoghi tecnici urgenti sugli edifici di edilizia residenziale. Questi per verificare le condizioni delle strutture e offrire supporto ai residenti. Le squadre di tecnici specializzati sono già operative per effettuare verifiche approfondite, sia interne che esterne, sugli immobili situati nelle zone interessate.

IL SINDACO DI POZZUOLI CHIEDE UN INCONTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE CON I CITTADINI

«Ci sono scosse che hanno una magnitudine importante. Ma la cosa che stiamo monitorando è questo sciame che dura da un bel pò di giorni, cosa insolita. E, ciò non avviene da un bel po’ di tempo. Questo sta spaventando le persone», ha affermato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. «Servono notizie tecnico-scientifiche – ha affermato Manzoni – perché sono queste che ora vuole sapere la comunità dei Campi Flegrei. Al di là di tutte le attività che stiamo mettendo in campo, dando assistenza. La preoccupazione principale infatti sono queste continue scosse da diversi giorni. L’Osservatorio ci sta dando delle informazioni ma ho chiesto al capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano di raggiungerci sul territorio insieme a Mauro De Vito, direttore dell’Osservatorio sismico. Occorre fare un incontro con la cittadinanza, proprio per affrontare i dubbi e rispondere a domande che ora la comunità vuole fare».

LA PAURA TRA I CITTADINI DEI CAMPI FLEGREI È TANTA DOPO LE DUE ULTIME FORTI SCOSSE DI TERREMOTO

La paura è palpabile nei Campi Flegrei, dove la terra trema quasi ogni giorno. L’evento di domenica 16 febbraio 2025, con la scossa di magnitudo 3.9, ha acuito la preoccupazione. Una scossa che ha riportando alla memoria il terremoto del 20 maggio 2024, di magnitudo 4.4, che causò danni e numerosi sfollati. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e fornire supporto alla popolazione. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un tavolo di monitoraggio e i comuni di Bacoli e Pozzuoli hanno attivato i Centri Operativi Comunali.

«Risulta che i Comuni di Bacoli e Pozzuoli hanno attivato i Centri Operativi Comunali anche ai fini di una prima ricognizione visiva dei territori. Il sindaco di Bacoli ha segnalato una interruzione della rete idrica in località Scalandrone. Su questa lo stesso Ente sta intervenendo. – Si legge nella nota della Prefettura – Nessuna segnalazione di criticità è pervenuta al momento dalle strutture sanitarie. Ciò sebbene negli ospedali Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e San Paolo di Napoli, la scossa sia stata distintamente avvertita dai degenti. La situazione per la viabilità, soprattutto in relazione agli spostamenti per la giornata festiva, è attentamente seguita».