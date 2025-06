Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.6 avvertita a Napoli e Provincia

2 minuti per la lettura

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.6, con epicentro a Bacoli e ipocentro a circa 5 km di profondità, avvertita a Napoli e Provincia.

NAPOLI – Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare oggi (30 giugno) l’area dei Campi Flegrei, seminando apprensione tra i cittadini di Napoli e della sua provincia. Alle 12:47 (ora italiana), un sisma di magnitudo Md 4.6 è stato registrato con epicentro a Bacoli e ipocentro a circa 5 km di profondità. Il terremoto è stato chiaramente avvertito in gran parte del capoluogo campano e in numerosi comuni della zona flegrea, tra cui Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

Si tratta della scossa più forte registrata nella zona da quando l’area è sottoposta a monitoraggio sistematico da parte dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Al momento, non si segnalano danni a persone o edifici. L’evento sismico odierno si inserisce in un quadro già critico. L’area dei Campi Flegrei è infatti interessata da una fase attiva di bradisismo, un lento sollevamento del suolo legato alla dinamica del supervulcano. Secondo i dati dell’INGV, da aprile 2025 il terreno si sta sollevando a una velocità media di circa 15 mm al mese.

Il bollettino settimanale del 24 giugno aveva già evidenziato un’intensa attività sismica con 58 eventi registrati in soli sette giorni, il più forte dei quali aveva raggiunto magnitudo 3.2. Anche l’area di Pisciarelli continua a mostrare segni di agitazione del sistema idrotermale, con temperature delle fumarole stabilmente elevate, intorno ai 94°C.

Il sindaco di Pozzuoli: «Situazione sotto controllo, ma allerta massima»

Immediato l’intervento delle autorità locali. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha rassicurato la cittadinanza attraverso i canali social del Comune: «La scossa che abbiamo avvertito è stata forte, ma al momento non risultano danni. I volontari sono in giro per monitorare la situazione». Il primo cittadino ha inoltre annunciato la disattivazione temporanea di alcune Ztl, l’attivazione del Centro Operativo Comunale a Monterusciello e la predisposizione delle aree di attesa previste dal piano di emergenza. «Siamo pronti a intervenire per ogni necessità. Invitiamo i cittadini alla calma e a contattare la Protezione Civile al numero 081/18894400 o la Polizia Municipale al 081/8551891 per segnalazioni o richieste di aiuto».

Monitoraggio continuo

L’INGV prosegue con il monitoraggio costante dell’area. Gli esperti sottolineano che l’evento di oggi, pur significativo, non è necessariamente precursore di un’eruzione, ma conferma lo stato di instabilità del sistema vulcanico flegreo. In attesa di ulteriori aggiornamenti scientifici, le autorità invitano la popolazione a seguire solo fonti ufficiali e a non diffondere allarmismi. Il rischio, reale e tangibile, va affrontato con lucidità, preparazione e senso civico.