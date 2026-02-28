Terremoto a Campi Flegrei, scossa avvertita anche a Napoli

1 minuto per la lettura

Uno sciame sismico ha investito il napoletano. Le scosse di terremoto, la più forte di 3,5 gradi di magnitudo, hanno creato molta paura

Tornano a tremare i Campi Flegrei. Più scosse di terremoto, parte di uno sciame sismico, sono state avvertite questa mattina, sabato 28 febbraio 2026, la più forte alle 11.19, magnitudo preliminare 3,5 a una profondità di 2,7 chilometri, epicentro a Pozzuoli, in località Pisciarelli.

TERREMOTO NEL NAPOLETANO

La gente parla di tremore intenso e particolarmente lungo, i terremoti sono stati avvertiti a Pozzuoli, Quarto e Bacoli, ma anche in diversi quartieri di Napoli, Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura in primis. Non si segnalano danni, ma i Comuni seguono da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e, come si legge sul profilo Facebook del Comune di Pozzuoli, forniranno successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

«Si tratta di fenomeni che rientrano nella dinamica dell’attuale crisi bradisismica. – spiega Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano – Il sollevamento del suolo, che da ottobre ha registrato un incremento, procura stress alle rocce, generando i terremoti, con i quali la popolazione convive da tempo».