Sorrento, demolito agriturismo completamente abusivo

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Ruspe in azione a Sorrento, abbattuto agriturismo abusivo, a due passi dall’Oasi WWF, copriva area sottoposta a vincoli per oltre 5mila metri cubi



NAPOLI – Agriturismo completamente abusivo a due passi dall’Oasi WWF in Penisola Sorrentina: eseguito l’abbattimento. Stamattina, martedì 21 aprile 2026, in provincia di Napoli, è stata completata l’esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, con sentenza definitiva del 2010.

ABBATTUTO AGRITURISMO ABUSIVO VICINO OASI WWF A SORRENTO

L’abbattimento riguarda il complesso immobiliare abusivo, adibito ad uso residenziale-ricettivo, denominato “fattoria Marecoccola Sorrento”, in via Malacoccola, nelle immediate vicinanze dell’oasi del WWF. Le opere abusive demolite – si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso – per un volume complessivo pari a 5.722 metri cubi, consistevano in un fabbricato abusivo che si sviluppava su tre livelli.

EDIFICIO DIVISO IN TRE LIVELLI

Il piano seminterrato adibito a deposito; il piano terra destinato a sala ristorante con annessa cucina e servizi igienici; una scalinata esterna che conduceva al piano di copertura della sala, ove era presente una copertura in pali di castagno ed incannucciato, predisposto a sala di ristorazione esterna, attrezzato con tavoli, sedie e foro; sul lato Nord vi era un passaggio coperto che conduceva ad un piccolo manufatto in muratura che ospitava dei servizi igienici.

PRESENTE ANCHE UN SECONDO EDIFICIO ABUSIVO



Un secondo fabbricato abusivo si sviluppava su tre livelli: il piano seminterrato che fungeva da deposito, il piano terra e il primo piano destinati ad uso residenziale. Ancora un altro fabbricato, che si sviluppava su tre livelli, collegati a mezzo di scale esterne: il piano seminterrato destinato alla trasformazione e allo stoccaggio dei prodotti agricoli con ufficio verandato, un primo piano coperto con pergola in pali di castagno, il secondo piano destinato ad uso residenziale; -un fabbricato abusivo che si sviluppava su due livelli fuori terra, collegati da scala esterna, entrambi adibiti ad uso residenziale con accesso indipendente.

AGRITURISMO ABUSIVO, PRESENTE ANCHE UNA PISCINA A SFIORO

Un ulteriore manufatto abusivo composto da una piscina a sfioro con circostante pavimentazione in pietra arenaria e piccolo manufatto per l’alloggio degli impianti tecnologici, un manufatto abusivo composto da strada carrabile che attraversava il fondo, superando i vari dislivelli di quota, realizzato in parte con pavimentazione in calcestruzzo, in parte in conglomerato bituminoso ed in parte in pietra locale, collegando i vari corpi di fabbrica; area sistemata a parcheggio con pavimentazione in brecciolino, insistente nella zona a monte del complesso.

L’area sulla quale erano realizzate le opere abusive è sottoposta ai vincoli sismici, paesaggistici-ambientali, Idrogeologico, in piena area dei parchi e di interesse della Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano.