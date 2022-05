Golfo, traghetti più cari

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Trasporti marittimi più cari nel golfo di Napoli dove aumentano le tariffe di aliscafi e traghetti per Ischia, Procida e Capri. Il via libera ai rincari è arrivato con un decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania che ha autorizzato tutte le compagnie di navigazione ad adeguare del 5% le tariffe per i passeggeri applicate sia alle corse delle unità veloci che a quelle operate dalle navi. Viaggiare da Napoli ad Ischia in aliscafo costerà 20,20 euro invece di 19,20 mentre impiegando la nave si pagheranno 13 euro (prima 12,40) per Procida invece la nuova tariffa dei mezzi veloci è di 15,20 euro (la vecchia era di 14,50); per raggiungere Capri si spenderanno adesso 20,00 euro anzichè 19,00 scegliendo i mezzi veloci e 12,90 euro i traghetti (prima invece 12,30); con Caremar, la compagnia che gode dei finanziamenti regionali, le tariffe resteranno comunque più basse rispetto a quelle degli altri vettori.

Le nuove tariffe saranno, come sempre, differenziate in base alla lunghezza della tratta coperta: dal porto di Pozzuoli ad Ischia si pagano col traghetto 12,60 euro (la tariffa precedente era di 12,00 euro) oppure 8,30 euro per raggiungere Procida invece di 7,90; costerà invece 21,40 euro il viaggio in aliscafo da Molo Beverello a Forio (prima 20,40), la tratta più lunga tra quelle operate per le isole partenopee. Gli adeguamenti tariffari vengono apportati in questi giorni con tempistiche diverse tra i numerosi vettori marittimi e non riguarderanno le tariffe agevolate applicate ai passeggeri residenti sulle isole ed ai pendolari.