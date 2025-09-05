Napoli, treni e metro in sciopero: ritardi e cancellazioni

1 minuto per la lettura

Stazione centrale di Napoli: numerosi treni in arrivo e in partenza hanno subito ritardi e cancellazioni a causa dello sciopero del personale del gruppo FS Italiane, indetto dal Sindacato generale di Base. Disagi anche sulla Metro 2.

NAPOLI – Mattinata difficile per i viaggiatori a Napoli: lo sciopero nazionale indetto dal Sindacato generale di Base per i dipendenti del gruppo Fs Italiane ha provocato una lunga serie di cancellazioni e ritardi nei collegamenti ferroviari. Tra i collegamenti soppressi spiccano alcune corse dell’Alta Velocità verso Milano – in particolare quelle delle 10.25, 11.25 e 11.55 – oltre al Regionale delle 11.20 diretto a Roma Termini. In forte sofferenza anche i convogli in arrivo, con ritardi che in alcuni casi superano la mezz’ora.

Lo sciopero non ha risparmiato la metropolitana linea 2, anch’essa gestita da Fs: circa la metà dei treni è stata cancellata, mentre le corse garantite subiscono pesanti rallentamenti, rendendo ancora più complicati gli spostamenti urbani.

Nonostante i disagi, alla stazione non si sono registrate resse né lunghe file agli sportelli informativi: segno che molti passeggeri avevano già scelto di rimodulare i propri viaggi e individuare soluzioni alternative. L’agitazione proseguirà fino alle 18, quando il servizio tornerà gradualmente alla normalità.