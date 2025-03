Campi Flegrei, Giuli: «Mappatura dei beni culturali e piano di emergenza»

1 minuto per la lettura

Il Ministro Giuli rassicura sui Campi Flegrei: mappatura dei beni culturali in corso e piano “Recovery Art” pronto. Il Ministero si dice presente sul territorio»e monitora «costantemente la situazione», in risposta alle preoccupazioni sul bradisismo.

CAIVANO (NAPOLI)- Il Ministero della Cultura è al lavoro per la salvaguardia del patrimonio artistico dei Campi Flegrei, area ad alto rischio sismico e vulcanico. Il Ministro Alessandro Giuli, durante una visita a Caivano, ha rassicurato sulla presenza di personale del Ministero sul territorio e sul costante monitoraggio della situazione. «Stiamo facendo una mappatura di tutti i monumenti e siti di interesse culturale presenti nell’area dei Campi Flegrei», ha dichiarato Giuli, sottolineando l’importanza di un censimento accurato per la tutela dei beni. Il Ministro ha poi aggiunto che è stato predisposto un piano per il deposito delle opere in caso di grave emergenza. Il cosiddetto “Recovery Art”, che è in fase di implementazione.

«Il Ministero ha le proprie persone sul posto e delle linee di comunicazione costanti con tutte le zone», ha affermato Giuli, evidenziando l’impegno del governo nel garantire la sicurezza del patrimonio culturale e dei cittadini. Le dichiarazioni del Ministro arrivano in un momento di particolare attenzione per i Campi Flegrei, dove il fenomeno del bradisismo ha destato preoccupazione nella popolazione.