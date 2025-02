A Hollywood, l’anteprima mondiale del Tv-movie “Champagne” su Peppino di Capri

4 minuti per la lettura

Il mito di Peppino di Capri a Hollywood con l’anteprima mondiale del Tv-movie “Champagne”, regia di Cinzia TH Torrini.

Domenica 23 febbraio, il leggendario TCL Chinese Theater di Los Angeles ospiterà l’anteprima mondiale del TV-movie “Champagne”, dedicato alla carriera di Peppino di Capri. Un’occasione unica per celebrare un artista che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano e internazionale, con un pizzico di glamour che solo Hollywood può offrire.

L’evento, promosso da Rai Fiction e dall’Istituto Capri Nel Mondo, si inserisce nel contesto del 20º Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival. Un appuntamento che da due decenni porta l’eccellenza italiana sulla West Coast. Con il sostegno del Ministero della Cultura, di Intesa Sanpaolo e del Sistema Italia, l’iniziativa si arricchisce del patrocinio di Anica, APA e Scabec, nonché della collaborazione del Consolato Generale d’Italia, dell’Istituto Italiano di Cultura, ICE ed ENIT, tutti uniti per celebrare l’arte e la cultura italiana in un contesto prestigioso come quello californiano.

«Siamo felicissimi di offrire lo scenario internazionale più prestigioso per il film su Peppino di Capri che già festeggiamo in California nel 2012. Fu una serata memorabile al Grammys Museum, con il leggendario compositore Mike Stoller, sua moglie Corkie Hale ed Elisabetta Canalis» ha dichiarato Raffaella De Laurentiis, chair-person del festival. L’evento, che ripercorrerà la carriera del cantante caprese, tocca un momento fondamentale della sua vita, quella che lo ha visto trionfare a Sanremo nel 1973, ma anche quella precedente, che ha visto il giovane Peppino affacciarsi sulla scena musicale internazionale.

Tony Renis, presidente onorario del festival, ha sottolineato come il film sarà particolarmente apprezzato dalla grande comunità italiana della West Coast: «Voglio personalmente ringraziare Maria Pia Ammirati, e i produttori di O’Groove, per darci il privilegio di lanciare il film sul ‘re’ di Capri dal nostro Festival. Il mio amico Peppino ha sempre avuto un grande seguito anche in America, essendo tra gli artisti della Penisola più eclettici. E sono certo che la proiezione di ‘Champagne’ sarà molto gradita alla vasta comunità italiana presente sulla West Coast». Un legame, quello tra Peppino di Capri e l’America, che affonda le radici in decenni di successi e riconoscimenti, ma anche in un’amicizia speciale con Dino De Laurentiis, il grande produttore italiano che frequentava spesso l’isola di Capri.

La regia del film è affidata a Cinzia TH Torrini, già nota per il suo lavoro su “Sei nell’anima”, la serie TV dedicata a Gianna Nannini. “Champagne” racconta la vita di Peppino di Capri dagli anni ’40 fino al trionfo al Festival di Sanremo del 1973, un viaggio che si snoda attraverso quattro decenni di musica e successi. L’attore Francesco Del Gaudio interpreta il ruolo di Giuseppe Faiella, alias Peppino di Capri, ed è anche colui che, nel film, darà vita alle canzoni più celebri dell’artista. Del Gaudio, musicista e attore di grande talento, ha studiato musica fin da piccolo e porta sullo schermo un’interpretazione che mescola passione e autenticità.

La sceneggiatura

La sceneggiatura è firmata da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio, con un soggetto di Pierpaolo Verga e Limodio, che insieme hanno dato vita a una narrazione che non solo celebra la carriera di un mito, ma anche l’epoca che lo ha visto crescere artisticamente.

Il programma LA Italia 2025

Il 23 febbraio, il mito di Peppino di Capri non sarà solo un ricordo, ma una realtà che prende vita a Hollywood, sotto i riflettori del cinema mondiale. Un tributo alla sua musica, al suo talento e alla sua capacità di unire culture diverse attraverso le note, facendo sognare intere generazioni.

L’anteprima di “Champagne” si inserisce nel programma di LA Italia 2025 ricco di eventi straordinari, tra cui la presenza di Pupi Avati, che presenterà in anteprima USA il suo nuovo film L’orto americano, e la partecipazione di star internazionali come Isabella Rossellini, candidata all’Oscar per Conclave, e Sergio Castellitto, co-protagonista di un film candidato a ben otto Academy Awards. Accanto a loro, anche giovani talenti del cinema italiano che rappresentano il futuro del panorama cinematografico.