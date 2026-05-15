Nuove scoperte dall’Orto dei Fuggiaschi a Pompei grazie all’Intelligenza artificiale
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A Pompei una nuova tecnologia restituisce l’identità di una vittima del 79 d.C.: era un medico colto dalla nube piroclastica mentre fuggiva con i suoi strumenti. Una storia di vita interrotta che riempie le pagine del passato
A oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi, Pompei svela uno dei suoi segreti più intimi: una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è quasi certamente un medico. La scoperta restituisce un volto, un mestiere e un dramma che oggi tornano vivi grazie alle nuove tecnologie.
Nel 1961 Amedeo Maiuri riporta alla luce i calchi di quattordici persone, sorprese dalla nube piroclastica mentre tentano di fuggire lungo l’antico percorso di Porta Nocera. Oggi, da un dettaglio nascosto nel gesso, emerge una storia di vita e professione bruscamente interrotta.
POMPEI, RIEMERGE LA VERITÀ, UNA VITTIMA ERA UN MEDICO
La svolta arriva dallo studio di un piccolo astuccio nascosto all’interno del calco in gesso. Per decenni il contenitore resta invisibile, custodito nei depositi archeologici del Parco di Pompei. Solo le analisi moderne ne rivelano il vero valore.
Nel corredo personale della vittima compaiono una cassettina in materiale organico con elementi metallici. Una borsa in tessuto con monete in bronzo e argento. Strumenti compatibili con un set medico. Un insieme di oggetti che disegna un’immagine precisa: una persona che scappa dal disastro portando con sé tutto ciò che le serve per continuare a esercitare la propria professione.
LE ANALISI DALLA TOMOGRAFIA ALL’IA
Gli studiosi inviano il calco alla Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei, dove radiografie e tomografie consentono di “vedere” dentro il gesso senza danneggiarlo. Le immagini mostrano una lastrina in ardesia, probabilmente usata per preparare unguenti o sostanze mediche, e una serie di piccoli strumenti metallici interpretabili come utensili chirurgici.
L’uso di scansioni TC avanzate, supportate da Intelligenza Artificiale e ricostruzioni 3D, permette oggi di analizzare dettagli microscopici che un tempo sarebbero rimasti nascosti. Le tecnologie rivelano anche la raffinata struttura meccanica della cassettina, dotata di un sofisticato sistema di chiusura con rotella dentata.
POMPEI UN MEDICO IN FUGA CON I SUOI STRUMENTI IN TASCA
La combinazione di reperti porta gli esperti a identificare l’uomo come un medicus, un medico dell’antica Roma attivo nella vita quotidiana della città. La sua presenza nell’Orto dei Fuggiaschi racconta una scena potente: un professionista che, nel caos dell’eruzione, tenta la fuga pensando già a come ricostruire la sua vita altrove, grazie alla sua arte curativa.
Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei, sottolinea il valore simbolico della scoperta: «Già duemila anni fa c’era chi il medico lo faceva in ogni momento, anche nel momento della fuga. Quest’uomo ha portato con sé i suoi strumenti, forse per continuare a curare, forse per dare aiuto anche in mezzo alla catastrofe».
DEDICA A CHI CURA LE PERSONE
La scoperta diventa un omaggio a tutti gli operatori sanitari di oggi. In un’epoca in cui la figura del medico resta centrale per la comunità, la storia di questo pompeiano in fuga crea un ponte tra passato e presente.
Il Parco dedica questa piccola ma straordinaria rivelazione «a tutte le donne e gli uomini che oggi continuano a esercitare la medicina con un alto senso di responsabilità e servizio alla comunità», riconoscendo nella professione medica un tratto di continuità che attraversa i secoli.
POMPEI, ARCHIVIO VIVO DI STORIE UMANE
La nuova identificazione di una vittima dell’Orto dei Fuggiaschi conferma il valore unico dei depositi di Pompei come archivio vivo di storie. Ogni calco, ogni oggetto, ogni moneta apre una finestra sulla vita quotidiana, sulle professioni, sulle speranze spezzate.
L’integrazione tra ricerca archeologica, scienze umane e tecnologia avanzata permette oggi di leggere Pompei non solo come una città fossilizzata, ma come un racconto di vite reali, di mestieri, di fughe e di gesti quotidiani che riemergono dal silenzio del tempo.
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