3 minuti per la lettura

Al Vomero rivive la storia del Napoli: “Indimenticabili”, il nuovo libro di Gianfranco Coppola, racconta un secolo di passione azzurra.

VOMERO (NAPOLI) – Un viaggio nella memoria azzurra tra campioni, sfide internazionali e racconti dimenticati. Mercoledì 22 luglio, alle ore 18, il Tennis Club Vomero ospiterà la presentazione di “Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali”, il nuovo libro di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie di Marco Lobasso. Un appuntamento che unisce calcio, cultura sportiva e identità cittadina in un luogo dal forte valore simbolico: il Tennis Club Vomero di via Rossini sorge infatti accanto allo storico stadio Arturo Collana, l’impianto che per decenni ha rappresentato una delle case del Napoli e che ha custodito alcune delle pagine più emozionanti della storia centenaria del club. Sul terreno del Collana, conosciuto nel tempo prima come stadio “Littorio” e poi come “Vomero”, il Napoli ha vissuto stagioni indimenticabili di Serie A e ha affrontato numerose sfide internazionali che hanno lasciato un segno nella memoria dei tifosi.

Al Vomero rivive la storia del Napoli: Gianfranco Coppola presenta “Indimenticabili” al Tennis Club

Nel libro di Coppola, quattro di quelle pagine internazionali sono legate proprio a quel terreno di gioco: le amichevoli contro il Nemzeti Budapest e l’Hask Zagabria del settembre 1935, la prestigiosa sfida al River Plate argentino del 1952 e l’incontro con l’Olympiakos greco del 1954. Partite che raccontano non soltanto risultati e formazioni, ma soprattutto atmosfere, protagonisti e il fascino di un calcio capace di trasformare ogni incontro in un evento. Un viaggio nel tempo che attraversa generazioni di campioni. Tra gli anni Trenta e Cinquanta, il Collana fu la casa di grandi protagonisti della maglia azzurra: da Attila Sallustro ad Antonio Vojak, da Hasse Jeppson ad Amedeo Pesaola, uomini capaci di costruire il mito del Napoli prima ancora delle grandi conquiste dell’era moderna.

“Indimenticabili” non è soltanto un libro dedicato al calcio, ma un vero archivio di emozioni, una raccolta di storie e un omaggio alla memoria di una città che nel Napoli ha sempre riconosciuto una parte della propria identità. Tra pagine di cronaca sportiva e racconti di vita, il volume restituisce il fascino di un’epoca in cui il calcio era incontro, passione e condivisione. Ora quelle storie tornano a vivere in uno dei luoghi simbolo della tradizione sportiva partenopea, là dove sono stati scritti capitoli importanti di un secolo di calcio. Un viaggio tra uomini, sfide e atmosfere che racconta il legame profondo tra Napoli e il mondo, nato anche attraverso quelle amichevoli internazionali capaci di portare al Vomero grandi squadre, campioni e culture calcistiche diverse.

Presentazione del libro “Indimenticabili”

A dialogare con l’autore ci sarà il presidente del Tennis Club Vomero, Francesco De Lise, insieme a numerosi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo. Sono attesi gli ex calciatori Faustino Canè e Gianni Improta, figure che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia azzurra, oltre al direttore della Scuola di giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa Marco Demarco e ai giornalisti Adolfo Mollichelli e Antonio Sacco.