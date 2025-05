2 minuti per la lettura

A Saviano, la quarta edizione della “Giornata dello Sport” in programma sabato 24 maggio. Legalità, inclusione e talento in primo piano.

SAVIANO (NAPOLI) – Tutto pronto a Saviano per la quarta edizione della “Giornata dello Sport”, in programma domani, sabato 24 maggio, a partire dalle ore 9 nel parcheggio antistante la casa comunale. Un appuntamento ormai consolidato, organizzato dal Comune in collaborazione con la Consulta cittadina delle associazioni sportive, che anche quest’anno promette di trasformarsi in una grande festa di sport, legalità e inclusione sociale.

Un evento corale che vedrà la partecipazione delle principali realtà sportive del territorio, con esibizioni di atleti nelle discipline di calcio, basket, atletica, judo, pankration, ciclismo e muay thai boxing. Una vetrina importante non solo per mettere in luce le eccellenze locali, ma anche per diffondere i valori universali dello sport.

Saviano celebra la “Giornata dello Sport”: il programma

Durante la mattinata verranno premiati gli atleti che si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali, insieme agli alunni delle classi quinte delle scuole elementari del territorio che hanno partecipato al contest “Lo sport veicolo di inclusione”, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e di coesione.

«Sarà una giornata di sport e solidarietà, un momento di condivisione dei valori con campioni e atleti delle nostre società, nel segno della legalità», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Simonelli, sottolineando lo spirito che anima l’intera manifestazione. A rendere ancora più speciale l’evento sarà la partecipazione degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – sezione di Napoli, tra cui Ciro De Luca, campione d’Italia di judo, e Biagio D’Angelo, vicecampione d’Europa under 23, che porteranno la loro testimonianza sul ruolo dello sport anche come strumento di legalità e inclusione, al di là del risultato agonistico.

La presenza delle specialità della Polizia di Stato – Cinofili, Scientifica, Stradale e Fiamme Oro – arricchirà ulteriormente la manifestazione, offrendo ai più giovani l’opportunità di conoscere da vicino le forze dell’ordine e il loro impegno quotidiano per la sicurezza e la legalità.

Un dono carico di significato

Un momento particolarmente toccante sarà la consegna, da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, di un dono del Comune al piccolo Gennaro Zotto, sopravvissuto, insieme al padre Antonio, al tragico crollo della palazzina dello scorso settembre: un gesto simbolico che lega lo sport alla solidarietà, al coraggio e alla speranza. Saviano si prepara così a vivere una giornata all’insegna dell’entusiasmo e dell’impegno civico, dove il linguaggio dello sport diventa ponte tra generazioni, culture e storie diverse, unite da un unico grande obiettivo: crescere insieme, nella legalità.