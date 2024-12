Napoli celebra Pino Daniele con un percorso musicale tra i vicoli

2 minuti per la lettura

Napoli celebra Pino Daniele con un tour nei luoghi della sua giovinezza. In occasione dei 10 anni dalla scomparsa, il 4 e il 5 gennaio 2025 la città si animerà con musica, ricordi e aneddoti sull’artista.

NAPOLI – Napoli non dimentica il suo figlio più caro. A dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la città si stringe attorno al ricordo del grande cantautore con un ricco programma di eventi dedicati a celebrarne l’eredità musicale e l’indissolubile legame con i suoi luoghi.

Proprio come cantava nel suo album di esordio, Terra Mia, “Napule è ‘na camminata, int’e viche mmiez’all’ate”, il 4 e 5 gennaio 2025, ci sarà un tour nei vicoli, nelle strade e nelle piazze che hanno visto il giovane Pino muovere i suoi primi passi nella musica. Sarà un’occasione unica per rivivere le atmosfere che hanno ispirato le sue canzoni più famose. Un percorso a piedi tra i luoghi dell’anima. Dove ogni angolo racconta una storia, un aneddoto, un pezzo della vita di un artista che ha saputo far vibrare le corde del cuore di milioni di persone.

«Pino Daniele è stato per Napoli un faro – afferma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – un punto di riferimento per diverse generazioni. Un innovatore capace di contaminare i generi e i linguaggi: la sua arte è eterna. A distanza di dieci anni dalla scomparsa, era doveroso per noi rendergli omaggio. Dopo il concerto del Capodanno il 31 in suo onore, napoletani e turisti potranno ascoltare le sue canzoni nelle strade della sua infanzia e adolescenza. Pino sarà sempre tra noi».

NAPOLI CELEBRA PINO DANIELE CON UN WEEKEND ALL’INSEGNA DELLE SUA MUSICA

Sabato 4 gennaio, dalle 10 alle 22, un’esperienza immersiva rivolta a tutti i cittadini e i turisti. Nelle strade che il cantautore e chitarrista ha percorso in gioventù risuonerà una selezione di brani noti e meno noti del suo repertorio. Da Piazza Santa Maria La Nova, a pochi passi dalla sua casa natìa prenderà idealmente il via un percorso musicale. Che attraverserà vicoli e strade del centro antico per arrivare fino all’Istituto Elena di Savoia Diaz, dove l’artista si diplomò.

Domenica 5 gennaio sarà la volta di “Napule è… I luoghi di Pino Daniele”, itinerario proposto dalla delegazione Fai di Napoli, grazie all’accordo stipulato con il Comune di Napoli. Il percorso, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria sarà condotto da Carmine Aymone e Michelangelo Iossa, autori dell’omonimo libro (2015, Rogiosi Editore).

Ancora domenica 5 gennaio, alle 19.30, la Chiesa Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa (via Marco Aurelio 81) ospiterà il concerto gospel in onore di Pino Daniele, che vedrà sul palco The Blue Gospel Singers Choir.