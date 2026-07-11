Peppino di Capri e le sue donne: Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi﻿

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Nella sua esistenza Peppino di Capri ha avuto due grandi amori Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi ecco chi erano le due donne della vita del cantante campano

La carriera di Peppino di Capri è strettamente intrecciata anche alle vicende della sua vita privata. Nel corso degli anni, il cantante ha condiviso due importanti capitoli della sua esistenza con Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi, donne che hanno avuto un ruolo significativo in momenti diversi del suo percorso personale e professionale. Roberta Stoppa fu la sua prima moglie e lo accompagnò negli anni dell’affermazione artistica. Giuliana Gagliardi, invece, divenne la compagna della maturità e della rinascita professionale, restando al suo fianco per oltre quarant’anni. Due storie diverse che hanno segnato profondamente la vita del celebre artista caprese.

La prima moglie di Peppino di Capri è stata Roberta Stoppa, nata a Torino nel 1941. Modella appena diciottenne, conobbe il cantante nel 1959 durante una serata a Ischia. È lo stesso artista ad aver ricordato quel primo incontro in diverse interviste. Raccontava di averla vista ballare con l’attore americano William Holden e di esserne rimasto immediatamente colpito. Tra i due nacque una relazione che si consolidò rapidamente e li portò prima alla convivenza e poi al matrimonio, celebrato il 3 maggio 1961. In quegli anni Peppino di Capri stava vivendo la fase dell’affermazione artistica, mentre Roberta lo accompagnava nella vita privata, condividendo con lui l’inizio di una carriera destinata a renderlo uno dei protagonisti della musica italiana. Nel 1963 il cantante le dedicò il brano “Roberta”, destinato a diventare uno dei più noti del suo repertorio.

Dopo quasi dieci anni insieme, la coppia attraversò una profonda crisi. Sul finire degli anni Sessanta, mentre il rapporto con Roberta si stava deteriorando, Peppino di Capri conobbe una giovane studentessa napoletana di biologia, Giuliana Gagliardi, con la quale iniziò una relazione. Prima della separazione definitiva ci fu un breve tentativo di riavvicinamento tra i coniugi. Da quella riconciliazione nacque il loro unico figlio, Igor, venuto alla luce nel 1970. La nascita del bambino, tuttavia, non bastò a ricomporre un rapporto ormai compromesso. La separazione divenne definitiva e, nel 1976, il matrimonio si concluse con il divorzio.

Giuliana Gagliardi era nata a Napoli il 21 marzo 1951. Figlia di un noto dentista napoletano, ereditò dal padre la passione per le discipline scientifiche e decise di intraprendere gli studi in biologia, diventando biologa. Conobbe Peppino di Capri sul finire degli anni Sessanta grazie allo zio Mimmo, che le parlò dell’artista e le diede l’opportunità di assistere a un suo concerto. Tra i due nacque subito un forte legame, destinato a trasformarsi in una relazione stabile proprio mentre il matrimonio del cantante con Roberta Stoppa stava giungendo al termine.

L’inizio della storia con Giuliana coincise con uno dei momenti più delicati della carriera di Peppino di Capri. All’inizio degli anni Settanta il cantante attraversava infatti una fase di difficoltà professionale: il panorama musicale stava cambiando rapidamente e anche il rapporto con il mondo discografico si era fatto più complicato. Accanto al sostegno del suo storico batterista e amico Bebè, Giuliana rappresentò un importante punto di riferimento nella vita del cantante. In quegli anni Peppino fondò una propria casa discografica e rilanciò la sua carriera.

La svolta arrivò nel 1973 con la vittoria al Festival di Sanremo grazie a “Un grande amore e niente più”, brano che il cantante ha più volte indicato come dedicato proprio a Giuliana Gagliardi. Dopo il divorzio da Roberta Stoppa, Peppino di Capri sposò Giuliana Gagliardi nel 1978. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Edoardo, nel 1981, e Dario, nel 1986, che in seguito avrebbe intrapreso la carriera di attore.

La famiglia ha vissuto a Capri, dove Giuliana continuò a esercitare la professione di biologa nel laboratorio di analisi situato nella Piazzetta dell’isola. Pur essendo la moglie di un noto cantante, mantenne sempre un profilo riservato, lontano dalla vita mondana e dall’esposizione mediatica. Negli ultimi anni della sua vita Giuliana Gagliardi affrontò una lunga battaglia contro un tumore. Morì il 4 luglio 2019 all’età di 68 anni. La sua scomparsa rappresentò un momento particolarmente difficile per Peppino di Capri. Il cantante scelse di non partecipare ai funerali, spiegando successivamente di aver preferito conservare il ricordo della moglie quando era ancora in vita. Nel corso degli anni ha ricordato in più occasioni il ruolo fondamentale che Giuliana ebbe nella sua esistenza, sia dal punto di vista personale sia in una fase decisiva della sua carriera artistica. (di Paolo Martini)