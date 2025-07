2 minuti per la lettura

“La Grazia”, nuova pellicola del regista napoletano Paolo Sorrentino, aprirà l’82ª Mostra del Cinema di Venezia.

Sarà “La Grazia” di Paolo Sorrentino ad alzare il sipario sull’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il prossimo 27 agosto, in prima mondiale. Lo ha annunciato oggi (4 luglio) la Biennale di Venezia, confermando così uno dei ritorni più attesi del cinema d’autore italiano sulla laguna, a tre anni dal successo di È stata la mano di Dio, altra pellicola molto apprezzata del regista napoletano.

“La Grazia” di Paolo Sorrentino aprirà l’82ª Mostra del Cinema di Venezia: protagonista Toni Servillo

Protagonista assoluto, ancora una volta, è Toni Servillo, alla sua settima collaborazione con Sorrentino dopo il successo de La grande bellezza. Accanto a lui, Anna Ferzetti arricchisce il cast di un’opera che si preannuncia tra i momenti più rilevanti della stagione cinematografica. I dettagli della trama restano avvolti nella riservatezza, ma il titolo suggerisce un viaggio intenso tra spiritualità e fragilità umana, cifra poetica costante nel cinema del regista.

Scritto e diretto da Sorrentino, il film è una produzione Fremantle, con The Apartment (gruppo Fremantle), Numero 10 e PiperFilm, che si occuperà della distribuzione in Italia. A livello internazionale, i diritti mondiali (esclusa l’Italia) sono stati acquisiti da MUBI, mentre The Match Factory gestirà le vendite estere. Anche in questa pellicola torna a lavorare il talentuoso sound designer lametino Mirko Perri, collaboratore storico di Sorrentino, la cui maestria nel creare atmosfere sonore avvolgenti è fondamentale per immergere lo spettatore nell’universo originale e visionario del regista.

82ª Mostra del Cinema di Venezia

L’attesa per l’apertura della Mostra cresce a ritmo serrato: Venezia rinnova la sua fiducia nel talento di Paolo Sorrentino per inaugurare una delle edizioni più attese degli ultimi anni, in un calendario ricco di titoli prestigiosi e autori di grande spessore. “La Grazia” non è solo un ritorno alla Laguna, ma una sfida cruciale per il cinema italiano, chiamato a mantenere l’equilibrio tra profonda autorialità e richiamo internazionale. Lo sguardo unico e inconfondibile di Sorrentino è pronto a emozionare ancora una volta il Lido, mentre il regista calca il tappeto rosso da protagonista, rinsaldando un legame profondo con la Mostra e conquistando un pubblico globale sempre più assetato della sua visione originale e visionaria.

Paolo Sorrentino

Il percorso artistico di Paolo Sorrentino è da sempre caratterizzato da un intreccio tra estetica barocca e narrazione intima, capace di coniugare la grandiosità visiva con riflessioni esistenziali profonde. Venezia ha rappresentato per lui una casa ideale, luogo di debutti e trionfi, da “Il Divo” a “La grande bellezza”, quest’ultimo insignito del Premio Oscar e divenuto emblema del cinema italiano contemporaneo. Con “La Grazia”, Sorrentino sembra proseguire questa linea, esplorando ancora una volta la tensione tra decadimento e redenzione, fragilità e grazia, con la sensibilità e la potenza visiva che da sempre lo contraddistinguono.