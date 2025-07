2 minuti per la lettura

Musica e solidarietà, a Torre del Greco al via Coral Sound, la rassegna musicale in programma dall’8 al 17 luglio lungo via del Commercio.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Torre del Greco si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, della solidarietà e della riqualificazione urbana con Coral Sound, la rassegna musicale in programma dall’8 al 17 luglio lungo via del Commercio, un tempo area dimenticata e oggi protagonista di una rinascita culturale.

La manifestazione nasce dal lavoro instancabile dei volontari dell’associazione L’Emanuele Aps, che da mesi hanno trasformato un terreno incolto in una suggestiva arena all’aperto, dotata di copertura modulare, palco tecnologico e una capienza di 4.800 posti, con spazi verdi integrati. Un nuovo polo culturale, dunque, che torna a vivere nel cuore della città, tra musica di qualità e iniziative solidali.

Il ricavato dei concerti sarà interamente devoluto alla Casa dei piccoli cuori, una struttura in costruzione a Giampilieri Marina (Messina) dedicata all’accoglienza di bambini abbandonati e malati. Non solo: l’associazione sostiene anche la mensa dei poveri di Torre Annunziata, il campo estivo e i laboratori per i bambini in difficoltà dell’istituto Suore dell’Addolorata di Torre del Greco, portando avanti con tenacia un progetto di inclusione sociale e supporto alle fasce più vulnerabili.

Musica e solidarietà, a Torre del Greco al via Coral Sound

I riflettori della rassegna saranno puntati su nomi di rilievo della scena musicale italiana: il 11 luglio salirà sul palco Raf, mentre il 15 luglio sarà la volta di Nek, due artisti amatissimi e simboli di una musica che unisce generazioni. La serata di apertura, l’8 luglio, vedrà protagonista il giovane talento Simone Grande, vincitore di The Voice Kids 2023, accompagnato dalla cover band Pooh Legend.

Il gran finale, il 17 luglio, sarà una festa di musica e cultura con la Nu Disco, un evento che mescola talk, musica, market e food, con ospiti di spicco come Jonson Righeira e diversi DJ, per chiudere la rassegna all’insegna del divertimento e della condivisione.

Valorizzazione della cultura e promozione del territorio

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha sottolineato l’importanza di eventi come Coral Sound: «La nostra città continua a ospitare manifestazioni di respiro nazionale che valorizzano il territorio e la sua cultura, offrendo al pubblico momenti di svago con un forte valore sociale. La collaborazione con artisti del calibro di Raf e Nek è motivo di grande orgoglio per tutta l’amministrazione».

Il presidente di L’Emanuele Aps, Pasquale Oliva, ha infine evidenziato il cuore solidale dell’iniziativa: «Coral Sound è ormai una tradizione che ci permette di raccogliere fondi per sostenere la casa di accoglienza a Giampilieri e altre opere caritatevoli. Ogni estate portiamo avanti questo progetto con passione e determinazione, convinti che la musica possa essere uno strumento potente per fare del bene». Un’estate di musica che suona a ritmo di solidarietà, cultura e rinascita urbana: Torre del Greco si conferma così una città viva, accogliente e capace di guardare al futuro con speranza.