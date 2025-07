Napoli, al via “Musica al Castello” dal 25 luglio al Maschio Angioino

4 minuti per la lettura

Napoli accende le notti d’estate: al via “Musica al Castello” al Maschio Angioino. Un cartellone ricco di eventi dal 25 luglio al 3 agosto, tra jazz, funk e teatro d’autore.

NAPOLI — Quando le luci della città si abbassano e il tramonto tinge di rosso le antiche pietre del Maschio Angioino, il cielo di Napoli si accende di stelle e il cuore pulsante della metropoli si riempie di musica. Dal 25 luglio al 3 agosto, Castel Nuovo, con il suo cortile monumentale che da secoli custodisce storie di battaglie, amori e potere, si trasforma in un palcoscenico incantato dove il tempo sembra fermarsi, per lasciare spazio a un evento unico: “Musica al Castello”. Napoli, città che ha da sempre abbracciato culture, lingue e ritmi diversi, apre le sue porte e il suo cuore a un mondo sonoro che va dal jazz al funk, dallo ska ai ritmi caraibici, dal teatro d’autore alle performance live più innovative. Un autentico viaggio emozionale. Qui, la musica si fa ponte, incontro, contaminazione.

“Musica al Castello” è un manifesto di rinascita, di appartenenza e di condivisione. È la città che si racconta e si rinnova sotto il cielo stellato. Le mura antiche non sono più solo pietre, ma diventano cassa di risonanza di passioni universali.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune, dichiara: «”Musica al Castello” è uno dei grandi eventi dell’Estate a Napoli, un segnale forte di come questa città continui a investire nella cultura come motore di identità e aggregazione». Non si tratta solo di ascoltare, ma di vivere la musica in prima persona: lasciarsi trasportare, danzare, emozionarsi, riflettere. È un invito a tutti, residenti e visitatori, a fare parte di una festa che celebra la diversità e l’incontro. Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l’industria musicale, sottolinea: «Vogliamo che la musica resti un linguaggio universale, capace di unire culture e generazioni differenti».

Il programma di luglio

Si inizia il 25 luglio con gli Après La Classe, la cui musica è una esplosione di energia vitale. Ska, reggae, rock e ritmi balcanici si fondono in un’esperienza collettiva capace di far vibrare corpo e spirito. È l’inizio di un percorso che invita a lasciarsi andare senza riserve.

Il 26 luglio, i Rumba de Bodas portano il pubblico a ballare con un mix irresistibile di funk, latin e swing, accompagnati da assoli di tromba che raccontano storie di libertà e passione. Qui la musica è un abbraccio caldo, un invito alla festa.

Il 27 luglio, Daniele Sepe trasforma il cortile in un cinema jazz dal vivo, regalando un omaggio unico a Totò con “Sepè le Mokò”. Un momento di poesia, ironia e malinconia che unisce teatro e musica in un racconto vibrante di identità napoletana. Il 28 luglio, i Calibro 35, con il loro funk psichedelico, riportano in vita atmosfere da poliziesco anni ’70, facendoci viaggiare nel tempo con sonorità ricercate e intense. Il 29 luglio, Roy Paci e la sua tromba incendiano la scena con un jazz potente e coinvolgente, trascinando la folla in un turbine di emozioni.

Il 30 luglio Gianfranco Gallo intreccia teatro e musica d’autore in uno spettacolo profondo, che esplora le fragilità umane con testi che colpiscono come frecce ma curano come balsamo. Il 31 luglio Moni Ovadia, con la sua voce e la sua cultura, guiderà il pubblico n un viaggio nel Mediterraneo, un mare di storie, migrazioni, incontri che mostrano quanto la musica possa abbattere i muri costruiti dall’ignoranza.

Il programma di agosto

Il 1° agosto La Municipal incanta con un indie pop poetico, dolce e intenso, una carezza musicale che parla d’amore e del tempo che scorre. Il 2 agosto A Toys Orchestra sorprende con un rock ipnotico, intenso e visceralmente autentico, che rapisce e lascia senza fiato. Il gran finale, il 3 agosto, è affidato a Il Mago del Gelato. Un’esplosione di jazz-funk irriverente, un invito a chiudere la rassegna con energia, ritmo e tanta allegria.

“Musica al Castello” non è solo un evento: è una promessa. Quella di Napoli che continua a suonare, a sognare e a guardare avanti, abbracciando la propria storia e aprendo le braccia al mondo intero. Una promessa di bellezza, di incontro e di vita. In un’estate che si tinge di note e vibrazioni, il Maschio Angioino diventa il cuore pulsante di una città che non smette mai di sorprendere.