Settembre all’Arena Flegrea: musica, comicità e spettacolo sotto le stelle

2 minuti per la lettura

Settembre all’Arena Flegrea: una kermesse da vivere intensamente, tra musica internazionale, comicità esplosiva e l’energia unica del Sud. Il cielo di Fuorigrotta si prepara a brillare dall’11 al 27 settembre.

FUORIGROTTA (NAPOLI) – Settembre all’Arena Flegrea di Fuorigrotta si preannuncia incandescente. Una programmazione che promette di conquistare il pubblico e far battere il cuore di Napoli e del Sud Italia. La più grande arena all’aperto del Mezzogiorno non si limita alla grande musica: quest’anno, accanto ai concerti dei miti internazionali, spazio anche a comicità, teatro e spettacoli che faranno ridere a crepapelle.

Settembre all’Arena Flegrea: il cartellone di eventi

L’11 settembre si parte con i leggendari Europe, icone del rock mondiale, pronti a infiammare il palco con i loro hit intramontabili. Il 12 settembre gli Almamegretta celebreranno trent’anni di Sanacore, un viaggio musicale che ha segnato intere generazioni. Ma il divertimento non si ferma qui. La programmazione di settembre trasforma l’arena in un autentico palcoscenico di comicità. Mercoledì 17 settembre, alle 21, Biagio Izzo porterà in scena “Tutto Esaurito”, insieme a Francesco Procopio, Roberto Giordano e Serena Caputo. Uno spettacolo che non si limita regalare fragorose risate: con la sua comicità vivace e irriverente, Izzo farà riflettere e divertire al tempo stesso.

Il weekend successivo, sabato 20 e domenica 21 settembre, è il turno di Vincenzo Salemme con Ogni promessa è debito. Una commedia brillante e profonda, in cui il celebre attore e regista napoletano intreccia umorismo e temi universali, raccontando le avventure e i dilemmi di Benedetto Croce, un pizzaiolo di Bacoli alle prese con mare, famiglia e fede.

Il gran finale è previsto per sabato 27 settembre alle ore 21 con il debutto di “Back in Sud”, il nuovo show condotto da Gigi & Ross e Fatima Trotta. Una maratona di comicità tutta meridionale. Sul palco, un cast di comici napoletani tra i più amati: Enzo e Sal, Tony Figo, Alessandro Bolide, Vincenzo Fischetti, Gino Fastidio, I Ditelo Voi, Nello Iorio, Sex and the Sud, Mariano Bruno e Mino Abbacuccio. Un cabaret sotto le stelle pronto a travolgere il pubblico con risate contagiose e talento senza confini.