Pompei, tra musica e solidarietà: i Soul-Food Vocalist in concerto per Il Tulipano

2 minuti per la lettura

Pompei, tra musica e solidarietà: i Soul-Food Vocalist in concerto il 24 gennaio per la cooperativa sociale “Il Tulipano”.

POMPEI (NAPOLI) – Pompei diventa palcoscenico di musica, cultura e solidarietà. Nella suggestiva Parvula Domus, la Fattoria culturale immersa negli Scavi, la cooperativa sociale “Il Tulipano” e i Soul-Food Vocalist, quartetto stabiese finalista a The Voice Generations su Rai 1, hanno presentato il concerto del 24 gennaio al Teatro Di Costanzo Mattiello, prima tappa dell’Epico Tour.

Trait d’union tra le due realtà: Pasquale Longobardi, vice presidente dell’associazione culturale Le Muse – Arte, Musica, Emozioni Pompeiane APS, da tempo vicino all’attività artistica del gruppo musicale. All’incontro erano presenti anche Giovanni Minucci, presidente de “Il Tulipano”, amministratori locali e dirigenti del Parco Archeologico, insieme ai giovani protagonisti dei progetti della Fattoria, testimoni di come arte e bellezza possano trasformarsi in strumenti concreti di inclusione.

I Soul-Food Vocalist in concerto a Pompei per la cooperativa sociale Il Tulipano

I Soul-Food Vocalist, profondamente legati al loro territorio, hanno scelto di trasformare la prima tappa del tour in un gesto di solidarietà: parte del ricavato del concerto sarà destinata alla cooperativa sociale Il Tulipano, che supporta persone con autismo o disabilità cognitive e le loro famiglie. Il quartetto, già protagonista del Capodanno in Piazza del Plebiscito a Napoli, proseguirà l’Epico Tour al Teatro Augusteo di Napoli il 5 febbraio, al Teatro Giuffrè di Battipaglia il 1° marzo e all’Auditorium Sant’Alfonso di Pagani il 17 aprile.

Il Tulipano, con sedi a Napoli, Marano, Pompei e Agropoli, promuove progetti basati sull’autonomia e sulla valorizzazione delle abilità individuali. La Parvula Domus diventa così un centro di comunità, dove la bellezza e la cultura favoriscono inclusione e benessere. Accanto a queste realtà opera anche l’Associazione Le Muse – Arte, Musica, Emozioni Pompeiane APS, che porta avanti iniziative sociali di grande impatto: lo scorso novembre ha donato 32 cuffie refrigeranti alle pazienti oncologiche dell’Ospedale di Boscotrecase, grazie alla quarta edizione di L’Arte di Essere Donna, manifestazione che unisce arte e solidarietà.

Tre realtà, un obiettivo comune: dimostrare che un concerto può essere molto più di uno spettacolo. A Pompei, ogni nota dei Soul-Food Vocalist diventa cibo per l’anima, trasformando talento e musica in un messaggio di speranza.