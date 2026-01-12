Tullio De Piscopo, 80 anni a suon di bacchette: parte da Napoli “The Last Tour… Nun ’o saccio!”

2 minuti per la lettura

Ottant’anni a suon di bacchette per il batterista partenopeo Tullio De Piscopo: parte da Napoli “The Last Tour… Nun ’o saccio!”.

NAPOLI – Ottant’anni vissuti a colpi di bacchette, tra groove inconfondibili e una carriera che ha attraversato generi, epoche e continenti. Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale, celebra il suo traguardo più simbolico con un grande tour-evento: “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”, al via il 2 aprile 2026 dal Teatro Augusteo di Napoli, la sua città.

Sarà proprio Napoli a dare il primo battito a un viaggio live che promette di essere molto più di una semplice tournée: un racconto in musica, un atto d’amore verso il pubblico e verso una storia artistica che ha fatto scuola. Prodotto da CE Agency e JM Production Booking Agency, il tour si annuncia come un concentrato di energia, ritmo e memoria collettiva.

In scaletta, i brani che hanno segnato intere generazioni: da “Andamento lento” a “E allora e allora”, passando per “Primavera (Stop Bajon)”, “Qui gatta ci cova”, “’E fatto ’e sorde! E?” e “Libertango”. Ma non mancheranno le incursioni nel jazz, nel pop e nelle grandi collaborazioni d’autore che hanno definito l’anima musicale di De Piscopo.

Il tour toccherà alcune delle principali città italiane: Roma (9 aprile, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli), Bitritto-Bari (17 aprile, Palatour), Palermo (20 aprile, Teatro Al Massimo), Catania (21 aprile, Teatro ABC), Milano (15 maggio, Teatro Dal Verme) e Torino (16 ottobre, Teatro Colosseo).

Accanto alla musica, spazio ai ricordi e agli omaggi. Sul palco rivivranno le figure che hanno segnato il suo percorso umano e artistico, da Pino Daniele a James Senese, fino ad Astor Piazzolla. Un filo rosso che attraversa una carriera costellata di incontri straordinari: da Giorgio Gaber a Franco Battiato, da Mina a Chet Baker, da Quincy Jones a Dizzy Gillespie, fino a Lucio Dalla, Fabrizio De André e molti altri protagonisti della musica mondiale.

“80 Tullio”, un cofanetto di quattro vinili in uscita in primavera

A completare le celebrazioni, in primavera arriverà anche “80 Tullio”, un cofanetto di quattro vinili che ripercorrono la sua avventura musicale. Le prime 80 copie, in vinile oro, saranno numerate e autografate, mentre le successive usciranno in vinile nero. Un 2026 all’insegna dei festeggiamenti, dopo un 2025 chiuso con un riconoscimento di grande prestigio: Tullio De Piscopo è stato premiato a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, come Ambasciatore delle “100 Eccellenze Italiane nel mondo”. Ottant’anni dopo, il suo ritmo continua a parlare chiaro: Tullio De Piscopo non si limita a celebrare il passato, lo rimette in movimento. A tempo. Perché quando il ritmo è una vocazione, il tempo non passa: si trasforma in musica.