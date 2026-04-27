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Nella Giornata internazionale del jazz, una maratona musicale attraversa la storia del Novecento tra rivoluzione, improvvisazione e maestri assoluti. A Napoli, il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” omaggia Miles Davis e John Coltrane.

NAPOLI – Napoli si prepara a vibrare sulle frequenze della grande storia del jazz. Giovedì 30 aprile il Conservatorio di San Pietro a Majella diventa il cuore pulsante di una giornata-evento che è molto più di una celebrazione: è un viaggio nell’anima di due giganti assoluti, Miles Davis e John Coltrane, nel centenario della loro nascita, in occasione della Giornata internazionale del jazz.

Napoli celebra il jazz: il Conservatorio San Pietro a Majella omaggia Miles Davis e John Coltrane

Nella suggestiva cornice della Sala Scarlatti, la musica prenderà il sopravvento già dalle ore 13.00 con una maratona che vedrà protagonisti gli allievi del Dipartimento di Jazz. Un’esplosione di energia e talento che renderà omaggio ai maestri con pagine immortali come “All Blues” e “Freddie Freeloader”, cardini della rivoluzione modale firmata Davis nell’album leggendario Kind of Blue. La forza visionaria di Coltrane prenderà forma in brani come “Resolution” e “Lazy Bird”, testimonianze di una ricerca musicale che ha riscritto i confini stessi del linguaggio jazzistico. È un viaggio che attraversa decenni e linguaggi: da Chick Corea a Horace Silver, da Benny Golson a Duke Ellington, passando per Sonny Rollins e Cedar Walton. Un mosaico che racconta l’evoluzione del jazz come lingua viva, mutevole, irriducibile a definizioni statiche.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, il testimone passa all’Orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Giuseppe Galiano, con il pianista Lino Costagliola impegnato in una delle pagine più iconiche del Novecento: Rhapsody in Blue di George Gershwin. Un ponte tra classico e jazz, tra scrittura e improvvisazione, che restituisce tutta la vocazione ibrida della serata.

La musica di Miles Davis e John Coltrane

Il momento più atteso arriverà alle 18.30, quando la scena sarà tutta per i docenti del Dipartimento di Jazz. Il concerto, intitolato “La musica di Miles Davis e John Coltrane”, promette di essere il culmine emotivo della giornata. Sul palco si alterneranno nomi di primo piano della scena jazz italiana e internazionale: Maria Pia De Vito alla voce, Giulio Martino al sax, Matteo Franza e Marco Sannini alla tromba, Nicola Ferro al trombone, Michele Di Martino e Dino Massa al pianoforte, Marco De Tilla al contrabbasso, Antonio Romano e Salvatore Tranchini alla batteria. Un ensemble d’eccellenza per restituire tutta la potenza creativa di due figure che hanno cambiato per sempre la musica del Novecento.

In programma brani iconici come “My Favorite Things”, trasformata da Coltrane in un manifesto di libertà espressiva, e “Tutu”, simbolo della fase più elettrica e innovativa di Miles Davis. L’ingresso ai concerti del 30 aprile sarà gratuito fino a esaurimento posti.