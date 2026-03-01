Napoli vince Sanremo con Sal Da Vinci, l’omaggio del sindaco Manfredi

3 minuti per la lettura

Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e dedica la vittoria alla famiglia e a Napoli. Il sindaco Manfredi: «Napoli vince quando il talento incontra il cuore, ti festeggeremo in Comune»

Napoli abbraccia il suo nuovo re della musica dopo il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026, conquistato con la ballata “Per sempre sì”. Il cantautore partenopeo ha vinto la 76esima edizione del Festival con il 22,2% delle preferenze, superando sul filo di lana il giovane Sayf e trasformando la sua vittoria in un simbolo di orgoglio per l’intera città.

SAL DA VINCI E L’OMAGGIO A NAPOLI E ALLA SUA FAMIGLIA

Subito dopo la proclamazione, Sal Da Vinci è esploso in lacrime sul palco dell’Ariston, si è inginocchiato e ha voluto condividere il premio con le persone più importanti della sua vita. «Grazie, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli», ha dichiarato il cantante, emozionatissimo, davanti a un teatro in ovazione. Una dedica che ha ribadito ancora una volta il legame profondo tra l’artista e le sue radici partenopee, già al centro di un percorso artistico costruito su melodia, teatralità e identità.

IL SINDACO MANFREDI: «NAPOLI VINCE QUANDO IL TALENTO INCONTRA IL CUORE»

Tra i primi a congratularsi con lui è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sui social ha firmato un messaggio destinato a diventare manifesto dell’orgoglio cittadino. «Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme ad una grande preparazione tecnica», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come la vittoria di Sanremo sia il riconoscimento di un percorso fatto di arte, identità e amore per le proprie radici.

UN UOMO DAI VALORI VERI

Manfredi ha ricordato anche la grande festa per i 40 anni di carriera di Sal Da Vinci in piazza Plebiscito, momento in cui ha detto di aver visto “un uomo dai valori veri”. «A nome mio e della città, dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo prima possibile in Comune», ha aggiunto il sindaco annunciando che Palazzo San Giacomo è pronto ad accogliere l’artista per una celebrazione ufficiale.

MANFREDI E L’ORGOGLIO PER STEFANO DE MARTINO FUTURO CONDUTTORE

Nel suo messaggio Manfredi ha allargato lo sguardo anche al futuro del Festival, rivendicando un altro motivo di orgoglio partenopeo: Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo nel 2027. «Siamo orgogliosi del nostro Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival. Napoli sempre più città della musica!», ha concluso il sindaco, legando il trionfo di Sal Da Vinci all’ascesa del presentatore napoletano sul palco più importante della canzone italiana.



LA DEDICA DI SAL DA VINCI ALLA FAMIGLIA E A NAPOLI

La vittoria di Sal Da Vinci, la dedica alla famiglia e a Napoli e le parole del sindaco Manfredi consolidano così l’immagine di una città che si riconosce nella propria musica e nei suoi interpreti. Dal palco dell’Ariston alle strade del capoluogo campano, “Per sempre sì” diventa il canto di una comunità che si sente protagonista, tra talento, cuore e un futuro sempre più legato alla scena musicale nazionale.