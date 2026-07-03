Napoli, il team di Luna Rossa ricevuto dal sindaco Manfredi

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Il team di Luna Rossa arriva a Napoli per la Preliminary Regatta Neaples e incontra il sindaco della città Gaetano Manfredi

NAPOLI – Il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto questa mattina 3 luglio 2026 il team di Luna Rossa, giunto a Napoli per preparare la Preliminary Regatta Neaples, in programma dal 24 al 27 settembre, e le gare della 38 edizione dell’America’s Cup del prossimo anno. Il gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Max Sirena, si è intrattenuto per un breve incontro nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

“Oggi comincia l’avventura di Luna Rossa a Napoli. Rivolgiamo un in bocca al lupo da parte della nostra città al team, a Max Sirena e alla famiglia Bertelli. Luna Rossa è il team che rappresenta l’Italia e quindi potrà contare sul massimo sostegno e sul tifo di tutta la nostra città”, ha affermato il sindaco Manfredi.

“È una giornata importante perché per la prima volta navigheremo nelle acque di Napoli con le barche di Luna Rossa – ha sottolineato Sirena -. Inizia una nuova era di avvicinamento alla Coppa America che sarà fantastica e Napoli sarà sicuramente il valore aggiunto di questo evento. Regateremo con i colori del Circolo del Remo e della Vela Italia e quindi siamo un po’ il team di casa; per questo abbiamo una grande responsabilità, soprattutto quella di avvicinare più napoletani possibile a Luna Rossa e alla Coppa America”.

“Abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria. Siamo davvero entusiasti di regatare per la prima volta a Napoli, un posto così bello. Non vediamo l’ora di iniziare a conoscere questo luogo e guardiamo con fiducia all’anno che ci attende”, ha aggiunto il timoniere Peter Burling. Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia, ha commentato: “Grazie al sindaco che ha reso possibile tutto questo. Luna Rossa è nei nostri cuori da trent’anni e adesso lo è ancor di più”.