Serie A, per il Napoli è d'obbligo sfatare i tabu Roma e Fiorentina

2 minuti per la lettura

In prossimità delle prossime sfide di Serie A, è giunto il momento per il Napoli di sfatare i tabu Fiorentina e Roma

NAPOLI – Con l’incontro di domani sera, prende il via il primo dei tre match che, con un solo pari, proprio contro i giallorossi, svanirono i sogni dello scudetto nella prima avventura di Spalletti alla guida dei partenopei: tanto rammarico per ciò che era alla portata della società di ADL, ma che oggi può essere realtà, e non più una meteora, la conquista del tricolore, essendo sufficiente non avere quei “vuoti di memoria” che caratterizzarono quelle tre partite, in sequenza, e delle quali, certamente, il tecnico di Certaldo ha fatto tesoro.

Le condizioni sono sostanzialmente diverse, vuoi per i punti raccolti a fine girone di andata, vuoi per la completezza dell’organico, e non sottovalutando le molteplici opportunità di schieramento cui l’allenatore dispone.

PER PROSEGUIRE IL CAMMINO IN SERIE A IL NAPOLI DEVE SFATARE I TABÚ ROMA E FIORENTINA

Occorre rimembrare che sulla panca dei capitolini si siede il tecnico famoso per le sue “uscite” sia pre che post gara (all’andata, nonostante la supremazia del Napoli fosse riconosciuta dai commentatori e dagli esperti dei media, il portoghese affermò che il risultato fosse bugiardo ndr), e che non è mai disposto a lasciare punti, soprattutto ora che la lotta, per i posti Champion’s, è più che mai avvincente. Attenzione a non esaltarsi, prudenza nell’essere superficiali, cambi, ed è un suggerimento per il trainer, non sostanziali, fascia destra per chi garantisce copertura, quindi Elmas, e non Politano o Lozano, abili nel garantire profondità ed un po’ meno convincenti nel rientrare quando la palla è in possesso degli avversari: non attaccare scriteriatamente, ma attendere ed operare con saggezza perché ad ogni errore di costruzione, il duo Dybala-Abraham non perdona.

LE ULTIME

ROMA: Mourinho farà a meno ancora di Zaniolo. Il 22 alle prese con i dilemmi di mercato non ci sarà contro il Napoli. Chi invece scenderà in campo dopo aver riposato al Picco e recuperato al 100% è capitan Pellegrini. Mou sta pensando di inserire il centrocampista in mediana con Cristante per dar spazio ad El Shaarawy che bene ha fatto contro lo Spezia.

Il Faraone completerà l’attacco con Dybala e Abraham. Sulle corsie esterne agiranno Zalewski e Spinazzola vista la squalifica di Celik e Karsdorp fuori rosa. In difesa nessun dubbio, davanti a Rui Patricio giocano Mancini, Smalling e Ibanez.

NAPOLI:In porta confermatissimo Alex Meret, decisivo contro la Salernitana, mentre davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo confermato il terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski.

La grande sorpresa arriva in attacco, visto che insieme a Victor Osimhen e al rientrante Kvaratskhelia dovrebbe esserci Elif Elmas.Le ultime prestazioni del numero sette azzurro hanno convinto Luciano Spalletti a questa scelta, che serve soprattutto a far capire che in questo Napoli, come dimostrato nei mesi precedenti, tutti possono diventare protagonisti di partita in partita.