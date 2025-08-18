Napoli, infortunio Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale

1 minuto per la lettura

Gli esami clinici confermano le paure dell’immediato: per Lukaku si registra un infortunio di alto grado al retto femorale che potrebbe tener fuori l’attaccante del Napoli per alcuni mesi

NAPOLI – «In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica».

Quello che si temeva è ora confermato dagli esami clinici in un comunicato ufficiale del Napoli Calcio dopo gli accertamenti eseguiti dall’attaccante belga, in seguito all’infortunio rimediato lo scorso 14 agosto. Ancora presto per quantificare i tempi di recupero, molto dipenderà dalla “consulenza chirurgica” annunciata dal club.

Di certo comunque per Antonio Conte questa non è affatto una buona notizia perché il peso di Lukaku nell’attacco azzurro è di rilievo. Non è escluso che a seconda dei tempi di recupero previsti, che potrebbero essere anche molto lunghi anche fino a 3 mesi, la società del presidente Aurelio De Laurentiis possa andare in cerca di un possibile sostituto da affiancare a Lucca.