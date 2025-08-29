Napoli Calcio, Conte: “Champions il massimo, ma ora testa al Cagliari”

2 minuti per la lettura

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari della seconda giornata di Serie A, il tecnico del Napoli Antonio Conte fa il punto e garantisce: «Stessa voglia e determinazione dello scorso anno»

NAPOLI – Alla vigilia della sfida di campionato tra Napoli e Cagliari, in programma domani sera, 30 agosto 2025, allo stadio Maradona, Antonio Conte ha fatto il punto sia sui sorteggi della Champions League che sull’inizio della Serie A. «Il mio pensiero sulla Champions? Parlo a nome del Napoli. Siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. È il massimo per una squadra di club. Abbiamo entusiasmo. Lo facciamo con voglia e umiltà cercando di imparare da chi l’ha vinta. Sperando di superare i maestri. Ora siamo concentrati sul Cagliari», ha dichiarato l’allenatore campione d’Italia.

Conte ha poi analizzato il campionato: «Vedo squadre molto attrezzate dopo la prima giornata. Sarà un campionato difficile perché ci sono team attrezzati per ambire a tutto. Tre mesi dopo il Cagliari al Maradona? Sarà una gioia trovarsi di nuovo dopo la conquista dello scudetto. Ci ritroviamo e lo faremo con la stessa voglia e determinazione. Fondamentale che il connubio tra squadra e tifosi ci sia ancora. Ma quello che è stato è stato, ‘scurdammec o passat’».

L’allenatore azzurro ha parlato anche delle scelte di mercato e dell’organico: «Quello che io ho più volte detto è che la rosa non aveva calciatori che andavano in doppia cifra. Quest’anno abbiamo cercato di portare calciatori con più gol. McTominay ha cominciato dove aveva finito. De Bruyne si è integrato. Gioca Meret? Ho detto che tra i pali dovrete sempre aspettare il giorno della partita».

Infine, uno sguardo agli ultimi movimenti di mercato: «Se ho pensato ad un modo veloce per la forma di chi arriverà nelle ultime ore di mercato? Si dovranno fare delle valutazioni. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e lo faremo di nuovo».