Regionali Campania, De Laurentis: «Smentisco candidatura»

1 minuto per la lettura

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, smentisce la notizia che sarebbe interessato ad una candidatura per la regione Campania: «Con Meloni abbiamo parlato solo di cinema e calcio, i miei due interessi di una vita»

NAPOLI – «Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio».

DE LAURENTIS: INTERESSATO SOLO A CINEMA E CALCIO

Così su X Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, commenta la notizia riportata da alcuni articoli di stampa che lo indicavano come possibile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania.