X
<
>

Regionali Campania, De Laurentis: «Smentisco candidatura»

| 10 Settembre 2025 12:57 | 0 commenti

Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis
Share
1 minuto per la lettura

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, smentisce la notizia che sarebbe interessato ad una candidatura per la regione Campania: «Con Meloni abbiamo parlato solo di cinema e calcio, i miei due interessi di una vita»

NAPOLI – «Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio».

DE LAURENTIS: INTERESSATO SOLO A CINEMA E CALCIO

Così su X Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, commenta la notizia riportata da alcuni articoli di stampa che lo indicavano come possibile candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Vibo Marina meta dei vip, dopo Carmen Russo ecco Aurelio De Laurentiis
-------------------------
Serie A, De Laurentiis: «Fieri del tricolore, Osimhen resta a Napoli»
-------------------------
Sarà almeno Napoli di Coppe?
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA