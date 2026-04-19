Campania al voto, intesa centrodestra per Salerno e Avellino

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Il centrodestra in Campania punta all’unità alle prossime comunali: Laura Nargi in corsa ad Avellino, Gherardo Maria Marenghi a Salerno e Forza Italia incaricata di indicare il candidato sindaco di Napoli e 4 municipalità, fra Caserta per la Lega e Benevento per FdI

La coalizione di centrodestra in Campania lavora a un piano di ricomposizione unitaria in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di presentare liste compatte in ogni comune chiamato al voto, soprattutto nei capoluoghi di provincia e nei centri sopra i 15mila abitanti.

UNITÀ NEL CENTRODESTRA IN CAMPANIA



Un vertice regionale tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati ha ribadito la volontà di mantenere un fronte unico, richiamando l’esperienza di governo nazionale e puntando a un’alternativa chiara al “Campo largo” alle prossime scadenze amministrative. I responsabili regionali sottolineano che il clima è costruttivo, alimentato dalla consapevolezza delle sfide elettorali che attendono la coalizione in numerosi comuni della regione.

AVELLINO E SALERNO, CAPOLUOGHI CHIAVE



Nel documento congiunto diffuso dai vertici campani, si indica esplicitamente che l’unità è “imprescindibile” nei capoluoghi di Avellino e Salerno, ritenuti snodi strategici per il consenso del centrodestra. Per Avellino viene indicata la candidatura di Laura Nargi alla guida della lista, mentre per Salerno è al vaglio il nome di Gherardo Maria Marenghi, figura che Forza Italia e alleati intendono proporre come volto unico della coalizione

CENTRODESTRA IN CAMPANIA, LA MUNICIPALITÀ DI NAPOLI



Nel mirino anche la riorganizzazione del coordinamento cittadino di Napoli, con l’intenzione di attribuire a Forza Italia la responsabilità di indicare il candidato sindaco e la guida di quattro municipalità, lasciando le altre sei presidenze di zona ai rappresentanti di FdI, Lega e Noi Moderati. Il confronto è esteso anche ai segretari provinciali di Salerno e Avellino per definire in modo puntuale il quadro politico locale, allineando le scelte amministrative ai futuri appuntamenti politici nazionali.

CASERTA, BENEVENTO E IL RUOLO DI FORZA ITALIA IN REGIONE



A livello regionale, la nota evidenzia che Forza Italia deve mantenere “visibilità e responsabilità” in consiglio, in riconoscimento del risultato ottenuto alle ultime elezioni con il rilancio dei consiglieri regionali Errico e Minella. La stessa nota conferma che il Comune di Caserta sarà espressione della Lega, mentre Benevento sarà gestita da Fratelli d’Italia, come parte del più ampio assetto di ripartizione delle leadership territoriali all’interno della coalizione.