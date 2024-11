Campania, dalla Regione 15 milioni di euro per aggiornare i piani di protezione civile

1 minuto per la lettura

La Regione Campania ha predisposto uno stanziamento di 15 milioni di euro per i Piani di Protezione Civile: «Per migliorare la capacità di risposta alle emergenze»

NAPOLI – Uno stanziamento pari a quindici milioni di euro per finanziare l’aggiornamento dei Piani di protezione civile degli Enti locali. La misura, predisposta dalla Regione Campania, guidata dal governatore Vincenzo De Luca, è al centro dell’intervento del direttore generale della Protezione civile, Italo Giulivo, nell’ambito dell’esercitazione che si è svolta a Sant’Angelo dei Lombardi nel giorno del ricordo del terremoto del 23 novembre 1980 che sconvolse l’Irpinia ma anche vaste aree delle regioni limitrofe.

Questo finanziamento stanziato dalla Regione Campania in relazione all’aggiornamento dei Piani di protezione civile, ha specificato Giulivo, è un intervento finalizzato a migliorare la capacità di risposta alle emergenze, su scala locale. In particolare, il nuovo avviso punta a favorire la prevenzione su scala sovracomunale, per ambiti territoriali e organizzativi ottimali in ottica di protezione civile, oltre che al livello metropolitano e provinciale. In sostanza, il finanziamento consentirà, tra le altre cose, anche l’ottimizzazione del coordinamento tra gli enti comunali e sovracomunali al fine di fronteggiare in modo maggiormente efficiente eventuali emergenze.

Quella prevista «è – ha spiegato andando nel dettaglio Italo Giulivo – una fondamentale azione di prevenzione. Al momento, risulta che 535 Comuni su 550 sono dotati di un piano di protezione civile, ma è essenziale un loro aggiornamento, come previsto dal codice di Protezione civile». I Piani, infatti, hanno una importanza strategica nella gestione delle emergenze. Questi atti, ha inoltre aggiunto Giulivo «devono contenere tutte le misure da adottare per fronteggiare i rischi connessi ad eventi naturali (dai terremoti, alle alluvioni, alle frane, agli incendi boschivi, senza tralasciare le eruzioni vulcaniche, etc..) e antropici, sempre possibili in un determinato territorio e devono essere costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze».