Campania, Fico riporta l’acqua in mano pubblica: «Interesse collettivo è priorità»

4 minuti per la lettura

La Regione a guida Fico comincia a prendere forma, il nuovo governatore della Campania rompe con il passato targato De Luca e riporta l’acqua in mano pubblica

NAPOLI – A Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Tra i provvedimenti esaminati e approvati figura il ritiro, in autotutela, della procedura per la selezione del socio privato della GRIC, il costituendo soggetto gestore del sistema acquedottistico della Grande adduzione primaria di interesse regionale.

L’aggiudicatario, sempre in base alla procedura ritirata, avrebbe dovuto gestire specifici compiti operativi connessi al sistema della grande adduzione primaria. Sulla procedura di gara è in corso un giudizio presso il TAR Campania che ha disposto la sospensione dell’efficacia. La trattazione del merito del ricorso è fissata per il giorno 11 marzo 2026. Contestualmente, si avvia un’istruttoria finalizzata alla ridefinizione del modello gestionale del sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale che tenga conto e valorizzi il prevalente interesse pubblico della gestione del bene essenziale Acqua.

ROBERTO FICO SULL’ACQUA PUBBLICA IN CAMPANIA: «L’INTERESSE COLLETTIVO È LA NOSTRA PRIORITÀ»

«L’interesse collettivo – ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico – è la priorità dell’azione amministrativa. In questo solco si inserisce la delibera che riguarda il servizio idrico. In particolare, la Giunta ha deciso di ritirare, in autotutela, la procedura per la selezione del socio privato del soggetto deputato alla gestione di un servizio di enorme rilevanza quale la distribuzione dei grandi volumi d’acqua in Campania. E abbiamo avviato un’istruttoria per ridefinire un modello che valorizzi l’interesse pubblico della gestione di un bene essenziale come l’acqua. L’amministrazione delle risorse idriche è una questione di fondamentale importanza e vanno operate scelte che vadano a tutela del bene comune, assicurando efficienza e tariffe giuste. La mia posizione è nota, fa parte del mio percorso politico: sono convinto che la gestione di una risorsa preziosa come l’acqua debba essere in mani pubbliche. E lavoreremo in questa direzione».

Inoltre, la Giunta ha preso atto dell’inerzia degli organi del Consorzio ASI di Caserta nell’ottemperanza alla diffida ad adempiere e ha disposto la nomina del Commissario ad acta. Il commissario dovrà adottare i provvedimenti necessari all’esclusione della fondazione ASICE ETS e della società consortile Coplus dal novero dei consorziati. È stata, poi, approvata una serie di interventi in tema di politiche sanitarie.

Piano regionale triennale di contrasto alle dipendenze patologiche 2025-2027

Con una dotazione finanziaria di 5.466.903,26 euro, il Piano attiva azioni di prevenzione dell’abuso di sostanze, dell’alcol dipendenza e del disturbo da gioco d’azzardo. Inoltre, sono previsti interventi di cura e riabilitazione dei cittadini affetti da queste dipendenze. Le iniziative sono rivolte alle scuole, al territorio e finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo. Ogni ASL presenterà, poi, un proprio piano aziendale per avviare interventi adeguati al contesto di riferimento.

Progetti regionali per la realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale

La Giunta regionale, per l’utilizzo delle risorse vincolate, pari a 84.974.153,68 euro, ha preso atto delle linee progettuali per l’anno 2023 relative alle linee prioritarie del Piano Sanitario Nazionale: Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multi-cronicità; Promozione dell’equità in ambito sanitario; Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica; Piano nazionale prevenzione; Tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio; Realizzazione del Numero europeo armonizzato per le cure non urgenti 116117.

Modifica e aggiornamento dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa

L’Unità, presieduta e coordinata dal Presidente della Giunta, sarà composta dal direttore generale e da dirigenti della direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale. L’Unità individuerà il nuovo Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria.

Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II

Il Piano per il triennio 2024/2026 è stato adottato nel pieno rispetto dei termini stabiliti dalla normativa ed è compatibile con il limite di spesa del personale stabilito dalla legge.

È stato, inoltre, approvato il Piano pluriennale delle attività 2025-2028 della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. Il Piano contiene, tra l’altro, l’avvio e la conclusione della procedura selettiva ad evidenza pubblica per la nomina del nuovo Direttore.

Infine, è stato approvato il conto giudiziale delle azioni e delle quote di partecipazione societaria, relativo al periodo 06/08/2025 – 08/12/2025, che attesta la consistenza finale dei titoli di partecipazione azionaria e delle quote societarie detenuti dalla Regione Campania.