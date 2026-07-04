Campania, dalla Regione fondi per oltre 2 milioni per la sostenibilità delle destinazioni turistiche

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La Regione Campania stanzia fondi per oltre 2 milioni di euro per incentivare la sostenibilità e l’accessibilità delle destinazioni turistiche anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche

NAPOLI – Si è riunita nei giorni scorsi, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania che ha esaminato e approvato una serie di atti connessi alla conclusione delle attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel corso della seduta odierna sono stati, inoltre, adottati provvedimenti in materia di turismo, mobilità, politiche agricole, sostenibilità ambientale e tutela del territorio.

Stanziati 2,12 milioni di euro per l’intervento di Incentivazione della sostenibilità delle destinazioni turistiche nonché della loro accessibilità, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse derivano per circa la metà dal Fondo Unico Nazionale Turismo e per la restante quota dal Fondo di Rotazione nell’ambito del “Piano strategico Cultura e Turismo” dell’Accordo per la Coesione.

«Con questo provvedimento la Regione conferma il proprio impegno a fianco delle strutture ricettive, sostenendo investimenti che ne migliorino la qualità, l’accessibilità e la sostenibilità. L’obiettivo è aumentare la capacità ricettiva e rendere più competitiva l’offerta turistica regionale, favorendo al tempo stesso la destagionalizzazione dei flussi. Particolare attenzione è rivolta alle aree interne. Queste rappresentano un patrimonio straordinario di cultura, natura e tradizioni e che vogliamo valorizzare, creando nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale per i territori» ha commentato l’assessore al Turismo Enzo Maraio.

DALLA GIUNTA DELLA CAMPANIA NON SONO FONDI PER LE DESTINAZIONI TURISTICHE

La Giunta ha programmato, per l’anno 2026, risorse pari a 734,7 milioni di euro, tra fondi statali e regionali, destinati ai servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su ferro, gomma e via mare. Contestualmente, la Direzione Generale Mobilità – con il supporto tecnico di ACAMIR – è stata incaricata di attuare gli indirizzi del Comitato di monitoraggio relativi all’adeguamento inflattivo dei titoli di viaggio. Restano invariati gli importi degli abbonamenti mensili e annuali.

Approvato anche il Piano Forestale Generale 2026-2035 che definisce obiettivi e linee di intervento, con particolare attenzione alle esigenze socioeconomiche, ambientali e paesaggistiche del territorio regionale, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il documento individua, inoltre, criteri e indirizzi per una gestione forestale sostenibile e condivisa. Classificate quattro nuove Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000: Aree agricole interne Castel Volturno e Cancello Arnone; Monte Origlio e Bosco Cuccari; Monteverde; Mondragone. Il provvedimento, infine, rafforza il sistema regionale di tutela della biodiversità e della conservazione degli habitat, prevedendo l’applicazione del regime di protezione previsto dalla normativa europea nelle more dell’approvazione delle specifiche misure di conservazione.