Vibonati, surfista in difficoltà per il vento salvato da motovedetta della Gdf

Dramma sfiorato a Villammare: a salvare un giovane surfista, trascinato al largo dalle improvvise e violente raffiche di vento che hanno colpito il Golfo di Policastro, l’intervento tempestivo di una motovedetta della Guardia di Finanza.

VILLAMMARE (VIBONATI, SALERNO) – Poteva trasformarsi in tragedia una tranquilla giornata di sport nelle acque del Golfo di Policastro, ma grazie al tempestivo intervento di una motovedetta della Guardia di Finanza tutto si è risolto per il meglio. Un giovane surfista, trascinato al largo da violente raffiche di vento, è stato salvato in extremis al largo di Villammare, frazione costiera di Vibonati (Salerno).

Tutto è accaduto ieri mattina (25 maggio). Il surfista stava affrontando le onde quando il vento, lo ha spinto lontano dalla costa, facendogli perdere il controllo della tavola e ogni punto di riferimento. In balia delle onde e impossibilitato a tornare a riva, il ragazzo ha rischiato la vita. A notare la scena è stato un turista, che con grande prontezza ha lanciato l’allarme chiamando il 112. La richiesta di soccorso ha attivato in pochi istanti la centrale operativa dei carabinieri di Sapri, che ha coinvolto il reparto navale della Guardia di Finanza.

La risposta non si è fatta attendere: la motovedetta è salpata immediatamente e, dopo una corsa contro il tempo tra le onde agitate, è riuscita a individuare il giovane alla deriva. L’equipaggio ha agito con freddezza e professionalità, riuscendo a issarlo a bordo e a riportarlo in salvo al porto di Sapri, dove ad attenderlo c’erano i soccorritori a terra.

Il ragazzo, visibilmente provato, era in stato di forte affaticamento e agitazione, ma fortunatamente non ha riportato ferite. Un epilogo positivo per una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia. A fare la differenza, ancora una volta, sono stati il sangue freddo di un cittadino attento e la rapidità d’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che ricorda quanto possa essere insidioso il mare anche per i più esperti, e quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze di sicurezza per evitare tragedie.