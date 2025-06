Sapri, bimbo in coma: sospesa responsabilità genitoriale alla madre

2 minuti per la lettura

Sapri, bimbo di nove mesi in coma: sospensione della responsabilità genitoriale alla madre. Disposto anche il divieto di avvicinamento e contatto al fine di tutelare sia il piccolo Pietro sia il fratellino maggiore, un bambino di quattro anni.

SAPRI (SALERNO) – Disposta la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale per la madre del neonato di nove mesi ricoverato in coma all’ospedale di Sapri nei giorni scorsi. Il provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, ha l’obiettivo di tutelare sia il piccolo Pietro sia il fratellino maggiore, un bambino di quattro anni.

Sapri, bimbo di nove mesi in coma: sospensione responsabilità genitoriale e divieto di avvicinamento

Oltre alla sospensione della respinsabilità, il giudice ha imposto un divieto assoluto di avvicinamento e contatto della madre con i bambini. Il fratellino maggiore, di quattro anni, è stato affidato ai servizi sociali e collocato in una comunità protetta, lontano dall’ambiente familiare. Pietro, intanto, resta in condizioni critiche e sotto stretto monitoraggio clinico, mentre i medici mantengono riservata la prognosi.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lagonegro, procede con massimo riserbo per chiarire le circostanze che hanno portato al grave stato di salute del neonato. Il bambino è arrivato al pronto soccorso con lesioni compatibili con possibili maltrattamenti, un quadro che ha allarmato le autorità e la comunità locale.

Sequestro abitazione

Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’abitazione in cui viveva la famiglia, una villetta a Le Ginestre, nella frazione costiera di Villammare di Vibonati, considerata luogo chiave nelle indagini. Sono in corso rilievi approfonditi all’interno dell’immobile, mentre continuano gli interrogatori di madre, compagno, nonni e padre biologico del piccolo. Le deposizioni cercano di far luce su eventuali dinamiche familiari, responsabilità o negligenze che possano aver condotto a questa tragedia.

La comunità di Villammare, profondamente scossa, si unisce nel dolore e nella speranza: questa sera, alle 19, nella parrocchia Maria Santissima di Portosalvo, si terrà una veglia di preghiera guidata da Don Vincenzo Contaldi. Un momento di solidarietà per il piccolo Pietro e la sua famiglia.