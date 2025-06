Rapina nella notte a Salerno: barista affronta il rapinatore con una scopa

2 minuti per la lettura

Rapina nella notte a Salerno, il video è virale: barista affronta il rapinatore con una scopa. Lui spara: il titolare del locale è vivo per miracolo.

SALERNO – Salerno è sconvolta dall’episodio che ha visto protagonista Emanuele, un barista che, nella notte tra sabato e domenica (13 e 14 giugno), ha rischiato la vita per difendere il proprio locale da una rapina a mano armata. Il video dell’aggressione, pubblicato dallo stesso Emanuele su Facebook, è diventato virale in poche ore. Scatta una dura polemica social sulla sicurezza e sulla necessità di tutelare i cittadini.

Erano circa le 2.30 quando il bar, ormai vicino alla chiusura, è stato preso di mira da un rapinatore con casco e pistola, arrivato in scooter. L’uomo si è diretto con fare minaccioso dietro al bancone chiedendo l’incasso della giornata. La reazione del titolare è stata immediata e istintiva. Armato di una scopa, ha colpito il malvivente in faccia e sulla testa nel tentativo di respingerlo. A quel punto, il rapinatore ha sparato un colpo ad altezza d’uomo che, per un soffio, non ha raggiunto Emanuele, centrando solo lattine, frigoriferi e il bancone stesso.

«Ho ancora il rumore dello sparo nelle orecchie e l’odore della polvere da sparo sotto al naso», racconta Emanuele. «Bastavano due centimetri e quel proiettile era dentro di me». Il rapinatore è poi fuggito indisturbato, risalendo sul motorino parcheggiato fuori e allontanandosi con calma.

Il barista, che gestisce il locale con suo cugino, ha vissuto quei 68 secondi come un incubo. Emanuele è stato definito da molti un eroe, ma anche un uomo “folle” per aver sfidato un uomo armato. Ma non è solo una questione di coraggio personale. La domanda che il barista pone alla fine del suo racconto è una questione di senso civico e politica. «Il decreto sicurezza, approvato di recente dal governo Meloni, sarà davvero applicato? Quel rapinatore verrà catturato e punito, o resterà libero di mettere in pericolo altre vite?».

Episodio simile nella stazione di servizio sulla tangenziale di Salerno

Purtroppo, l’incubo non sembra finito. Solo pochi minuti dopo l’assalto al bar, un episodio simile si è verificato a pochi chilometri di distanza, presso una stazione di servizio sulla tangenziale di Salerno. Un uomo, probabilmente lo stesso, ha tentato un’altra rapina e, non riuscendo a portare via nulla, ha colpito il dipendente con il calcio della pistola prima di fuggire. La Polizia di Salerno ha avviato le indagini, raccogliendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e cercando di identificare il rapinatore per fermare la sua escalation criminale.