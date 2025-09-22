2 minuti per la lettura

Castellabate, nuova fase per il Polo Scolastico di Santa Maria. «È per noi una soddisfazione annunciare la ripresa dei lavori», afferma il sindaco Marco Rizzo, assicurando un costante monitoraggio sull’avanzamento del cantiere.

CASTELLABATE (SALERNO) – Dopo mesi di stop dovuti a intoppi burocratici e alla mancanza dei fondi necessari, a Santa Maria di Castellabate sono finalmente ripresi i lavori per il completamento del Polo Scolastico-Sportivo. Da alcuni giorni il cantiere è tornato operativo a pieno regime, segnando un passo decisivo verso la realizzazione di un’opera ritenuta strategica per il futuro della comunità. La nuova struttura, moderna ed efficiente, consentirà lo spostamento degli studenti dei plessi di Santa Maria in un’unica area, dotata di spazi didattici all’avanguardia e di ambienti sicuri, pensati per rispondere alle esigenze della scuola del presente e del futuro.

Castellabate, riprendono i lavori per il Polo Scolastico di Santa Maria

Il Polo rappresenta un investimento fondamentale per il territorio: non solo un luogo di formazione, ma un punto di riferimento anche per le attività sportive e sociali, con ricadute significative sulla qualità della vita dei cittadini. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha continuato a lavorare sulla rete scolastica esistente, portando avanti interventi di manutenzione e riqualificazione in tutti i plessi del territorio, così da garantire ambienti accoglienti e sicuri anche nelle frazioni.

«È per noi una soddisfazione annunciare la ripresa dei lavori per il Polo Scolastico, che sappiamo essere un’opera di fondamentale importanza per Castellabate. Ci siamo impegnati a fondo per sbloccare la situazione e oggi possiamo guardare avanti con grande fiducia», ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo, assicurando un monitoraggio costante sull’avanzamento dei lavori.

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia: «Riprendere i lavori del Polo Scolastico significa mantenere fede a una promessa fatta alla comunità. Ma non ci siamo fermati: abbiamo continuato a investire con decisione sugli altri plessi, e continueremo su questa strada per garantire alle nuove generazioni spazi sempre più sicuri dove crescere e apprendere». Con la ripresa dei lavori, la comunità di Castellabate intravede finalmente il traguardo di un’opera attesa da anni: un polo scolastico-sportivo che guarda al futuro e che si candida a diventare un simbolo di crescita e di rinascita per l’intero territorio.