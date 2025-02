Salerno, al via il processo per appalti truccati: sindaco Alfieri in aula

1 minuto per la lettura

A Salerno è iniziato il processo per appalti truccati a Franco Alfieri, sindaco sospeso di Capaccio Paestum. L’udienza è stata rinviata al 20 marzo in attesa di una decisione della Cassazione

SALERNO – È iniziato oggi, 4 febbraio 2025, a Salerno il processo a carico di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno. Attualmente Alfieri è sospeso da entrambe le cariche. Il sindaco è accusato di presunti appalti truccati e si trova agli arresti domiciliari da ottobre 2024, quando è scattata l’inchiesta che lo vede coinvolto insieme ad altre cinque persone.

L’udienza, presieduta da Donatella Mancini, si è svolta presso il secondo collegio della seconda sezione penale del tribunale di Salerno. L’udienza è durata circa un’ora e mezza. Presenti in aula, oltre ad Alfieri, anche gli altri imputati. Le difese avevano chiesto un rinvio dell’udienza in attesa della decisione della Corte di Cassazione, prevista per il 14 febbraio. In merito su all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa e sulle misure cautelari. Il collegio ha però deciso di procedere, acquisendo la costituzione di parte civile del Comune di Capaccio Paestum e le eccezioni preliminari. La prossima udienza è stata fissata per il 20 marzo, quando verranno affrontate le altre questioni. Dopo il blitz di ottobre Alfieri è stato sospeso anche dal Partito Democratico, di cui è esponente.