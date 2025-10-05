Castellabate, riconsegnata la scuola di Ogliastro Marina: completati i lavori di ammodernamento

1 minuto per la lettura

Castellabate, rinasce la scuola di Ogliastro Marina: terminati i lavori di ammodernamento e riaperte le aule. Un plesso rinnovato, efficiente e sostenibile: così l’Amministrazione comunale continua a investire sul futuro dei più giovani.

CASTELLABATE (SALERNO) – Castellabate continua a investire nel futuro dei suoi giovani. Dopo la riqualificazione del plesso di Alano-Lago, anche la scuola di Ogliastro Marina è tornata a nuova vita grazie a un importante intervento di ammodernamento ed efficientamento energetico, finanziato con i Fondi POC Energia 2025 per un importo di circa 100.000 euro.

Obiettivo principale dei lavori: miglioramento delle prestazioni energetiche, con nuovi impianti, isolamento termico potenziato, infissi di ultima generazione e sistemi a basso impatto ambientale. Il risultato è una scuola più sicura, confortevole e attenta alla sostenibilità: un ambiente moderno, luminoso e accogliente pensato per accompagnare al meglio la crescita dei bambini. Ulteriori fondi hanno permesso anche il restyling degli interni, conferendo alla struttura un aspetto completamente rinnovato.

«Un altro passo concreto verso scuole più belle, efficienti e sostenibili, sempre mettendo al centro i nostri ragazzi e il loro futuro», ha dichiarato il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, durante la riconsegna ufficiale della struttura. Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia, che ha sottolineato: «Restituiamo ai nostri bambini una scuola di fatto nuova. Un impegno concreto per offrire loro un luogo sicuro, luminoso e stimolante dove imparare, crescere e sognare».

Con questa riapertura, l’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione costante all’edilizia scolastica, investendo su edifici più moderni, sostenibili e funzionali. Un segnale forte di fiducia nel futuro della comunità e delle nuove generazioni.