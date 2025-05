Tangenti a Santa Marina, il prefetto sospende il sindaco Fortunato

1 minuto per la lettura

Il prefetto di Salerno ha sospeso il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, arrestato ai domiciliari per una presunta tangente da 100mila euro su una concessione edilizia.

SANTA MARINA (SALERNO). Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha firmato la sospensione del sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, finito agli arresti domiciliari giovedì mattina. L’amministrazione comunale passa ora temporaneamente nelle mani del vicesindaco Virgilio Giudice.

L’inchiesta è condotta dalla Guardia di Finanza di Sapri e coordinata dalla Procura di Lagonegro. Le indagini si concentrano su una concessione edilizia rilasciata nel 2022 per un complesso turistico a Policastro Bussentino. Gli inquirenti sospettano che l’autorizzazione sia stata concessa in assenza di un piano di lottizzazione, in cambio di una presunta tangente di 100mila euro. Coinvolto nell’indagine anche un imprenditore napoletano, anch’egli sottoposto ai domiciliari. L’ordinanza del GIP Guerino Francesco Gatto contesta a Fortunato e all’imprenditore anche reati urbanistici, tra cui la costruzione irregolare di un piano seminterrato.

Le perquisizioni, eseguite nei giorni scorsi, hanno interessato gli uffici comunali, l’abitazione del sindaco e altri immobili riconducibili agli indagati. Le indagini puntano a fare luce su un presunto sistema di favoritismi, pressioni su funzionari pubblici e nomine pilotate in cambio di denaro o vantaggi personali. Intanto, il gruppo consiliare di opposizione “Insieme per Tutti” chiede le dimissioni di Fortunato: “In attesa che chiarisca la sua posizione – si legge in una nota – riteniamo necessario un atto di responsabilità per restituire serenità e fiducia ai cittadini”.