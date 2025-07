Serre, cadavere di un 37enne trovato in una vasca di letame

2 minuti per la lettura

A Serre, il cadavere di un 37enne indiano è stato trovato in una vasca di letame in azienda zootecnica. L’uomo non era dipendente dell’azienda. Indagini in corso.

SERRE (SALERNO)- Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in una vasca per la raccolta di letame all’interno di un’azienda zootecnica dedita all’allevamento di bufale. Il ritrovamento è avvenuto nel comune di Serre, in provincia di Salerno. Un’immagine cruda, che stride con la normalità dei campi e il pascolo, e che ora attende risposte. La vittima è un trentasettenne di origini indiane. Il giovane uomo non risulta però essere un dipendente dell’azienda.

IL CADAVERE DEL 37ENNE NELLA VASCA DI LETAME DELL’AZIENDA A SERRE, SCOPERTO DEL COGNATO

A trovare il corpo e lanciare l’allarme è stato il cognato della vittima, operaio dell’azienda. È stato lui a imbattersi in quella scena indimenticabile. Sul posto sono giunti i sanitari in ambulanza, ma per il 37enne non c’era più nulla da fare. Una morte appare un mistero. I carabinieri del Comando di Eboli, coordinati dalla Procura di Salerno, hanno subito avviato le indagini. Sul luogo del ritrovamento, i militari hanno eseguito i rilievi di rito con il magistrato di turno, cercando ogni traccia, ogni indizio che possa ricomporre il puzzle di questa tragedia.

AUTOPSIA SARA’ DECISIVA PER RISALIRE ALLE CAUSE DEL DECESSO

La salma si trova adesso all’obitorio di Eboli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sarà l’autopsia a dover chiarire chiarire le cause del decesso e, forse, a rivelare eventuali segni di violenza che, per ora, non sono stati confermati da un primo esame corporale esterno. Gli investigatori, in questa fase cruciale, non vogliono precludersi alcuna ipotesi. Il ventaglio delle possibilità è aperto: un tragico incidente? Un malore improvviso? O, scenario più inquietante, un atto di violenza? Gli investigatori dovranno risalire anche al motivo per cui il 37enne, non dipendente, si trovasse in quel luogo.