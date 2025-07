Nel Salernitano, sette coltellate alla moglie e poi tenta il suicidio

1 minuto per la lettura

Ha colpito la moglie con sette coltellate mentre dormiva, poi ha provato a togliersi la vita. È successo la scorsa notte nella frazione di Santa Lucia nel Salernitano.

CAVA DE’ TIRRENI (SALERNO) — Una notte di sangue e terrore ha scosso la frazione di Santa Lucia, a Cava de’ Tirreni (Salerno), dove si è sfiorata l’ennesima tragedia familiare. Un uomo di 40 anni ha accoltellato la moglie di 35 anni mentre dormiva, colpendola con sette fendenti, prima di tentare il suicidio.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia, l’aggressione è avvenuta in piena notte, quando la vittima, addormentata, non ha avuto modo di difendersi. Subito dopo, l’uomo avrebbe rivolto la lama contro se stesso in un disperato tentativo di togliersi la vita. La coppia è stata soccorsa e ricoverata in due ospedali diversi. La donna, ferita gravemente, è in prognosi riservata, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita. L’uomo, piantonato in ospedale, è stato arrestato.

Ancora poco chiari i motivi che avrebbero scatenato la furia omicida. Gli inquirenti indagano sul contesto familiare e sulle ultime ore della coppia per fare luce sull’ennesimo caso di violenza domestica.