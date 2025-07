Si ribalta con l'auto e muore, tragico incidente sulla A2

1 minuto per la lettura

SALERNO – Traffico provvisoriamente bloccato lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione nord, in prossimità del territorio comunale di Salerno per un tragico incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha coinvolto un’auto che ha perso il controllo e si è ribaltata. Nell’impatto il conducente ha perso la vita.

Per consentire le operazioni di rilievo dell’incidente la rimozione del mezzo, il traffico è stato deviato dal km 8,200 (Salerno) al km 3,520 (Baronissi) lungo la viabilità alternativa con indicazioni sul posto.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile dopo il tragico incidente