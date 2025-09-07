Rissa con coltelli a Capaccio Scalo, un ferito grave: un fermato

1 minuto per la lettura

A Capaccio Scalo, una violenta rissa tra egiziani si conclude con un ferito e il fermo di un aggressore.

SALERNO – Una violenta rissa tra cittadini egiziani è scoppiata nella notte a Capaccio Scalo, in provincia di Salerno. L’episodio, avvenuto in un’area urbana frequentata anche da famiglie, ha lasciato un giovane ferito con diverse coltellate alle braccia. Un connazionale, ritenuto l’aggressore, è stato fermato dai carabinieri. La dinamica della rissa La lite, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è degenerata in una colluttazione con l’uso di armi da taglio e bottiglie rotte. Numerose le tracce di sangue trovate sul marciapiede, segno della violenza dell’accaduto.

A dare l’allarme è stato un residente, che ha visto il ferito accasciarsi a terra. Il giovane egiziano ferito è stato soccorso da un’ambulanza, mentre i carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini che hanno portato al fermo del presunto responsabile, anch’egli di nazionalità egiziana.