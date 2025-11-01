Incidente sul lavoro a Benevento, vigilante morto travolto da un cancello in ferro

1 minuto per la lettura

Incidente sul lavoro: Vigilante di 55 anni è morto a Benevento, travolto da un pesante cancello in ferro durante la sua ronda in zona ferroviaria.

APOLLOSA (BENEVENTO) – Tragedia sul lavoro nel Beneventano la scorsa notte: una guardia giurata di 55 anni, originaria di Benevento, è morta dopo essere stata schiacciata da un pesante cancello in ferro. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel comune di Apollosa, un’area attualmente chiusa e interessata da lavori di rifacimento dell’intera linea ferroviaria gestita dall’EAV.

BENEVENTO, INCIDENTE SUL LAVORO: VIGILANTE MORTO DURANTE LA “RONDA”

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava in zona per la sua “ronda” di servizio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il vigilante è finito sotto al cancello che è uscito dai binari schiantandosi al suolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per la guardia giurata, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità relative alla sicurezza e alla manutenzione del cancello e del cantiere.