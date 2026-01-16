Frode con i bonus fiscali a Salerno, sequestro da 14 milioni

2 minuti per la lettura

Frode con i bonus fiscali, la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 14 milioni a una ditta di trasporti per compensazioni con crediti edilizi inesistenti.

SALERNO – Un colpo durissimo al sistema delle frodi sui bonus fiscali è stato messo a segno dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno. Al centro dell’indagine una società di trasporti su strada, colpita da un decreto di sequestro preventivo per l’astronomica cifra di 14.168.471,21 euro.

IL MECCANISMO DELLA FRODE DEI BONUS FISCALI A SALERNO: CREDITI AL 60%

L’inchiesta, coordinata dalla Procura locale, ha svelato un complesso schema di ingegneria fiscale. La società, a partire dal dicembre 2022 e per tutto il biennio successivo, avrebbe acquisito in “seconda cessione” una pioggia di crediti d’imposta derivanti da presunti bonus edilizi.

Questi crediti venivano acquistati da circa 90 soggetti cedenti a un prezzo scontato, pari a circa il 60% del loro valore nominale. Una volta inseriti in bilancio come “proventi vari”, i crediti — che per gli inquirenti sono totalmente inesistenti — venivano utilizzati per compensare le imposte dovute all’Erario per le annualità 2022 e 2023, permettendo all’azienda di non versare milioni di euro di tasse reali.

GLI INDAGATI: VERTICI AZIENDALI E CONSULENTI

Il provvedimento non colpisce solo il patrimonio societario, ma delinea responsabilità precise per cinque figure chiave. Le persone coinvolti sono: Il rappresentante legale della società, l’amministratore di fatto, il responsabile amministrativo. Ci sono anche due consulenti, ritenuti complici nelle operazioni di compravendita dei crediti fittizi. L’ipotesi di reato contestata è quella di indebita compensazione di debiti tributari

IL SEQUESTRO: DENARO, BENI E CASSETTO FISCALE

Il decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria ha permesso alle Fiamme Gialle di bloccare immediatamente le somme. Il sequestro ha riguardato: Denaro contante e disponibilità finanziarie sui conti correnti, crediti esistenti ancora presenti nel cassetto fiscale dell’azienda. Ma anche beni mobili e immobili nella disponibilità della società e degli indagati, fino al raggiungimento dell’intero ammontare della frode.