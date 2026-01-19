Salerno, 27enne in arresto: trovati in garage oltre 60 chili di hashish

1 minuto per la lettura

Droga nascosta anche in auto e nel calzino: un 27enne di Pagani (Salerno) trovato in possesso di oltre 60 chili di hashish è ora in arresto

Salerno – Blitz della Polizia di Stato a Pagani (Salerno), sequestrati oltre 60 chilogrammi di hashish in un garage: 27enne arrestato, droga nascosta anche in auto e nel calzino. Gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno hanno arrestato O.G., 27 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di droga nei territori dell’Agro Nocerino, il 27enne è stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà, in una palazzina di via Alcide De Gasperi a Pagani. Sequestrato nel box un borsone contenente una cospicua quantità di hashish, per un peso lordo di 61 chili e 640 grammi, come si legge in una nota a firma del procuratore di Nocera Inferiore, Viviana Vessa.

Nel corso della perquisizione estesa alla persona e al veicolo in uso all’indagato, recuperati ulteriori 97 grammi di hashish, nascosti nel calzino che il 27enne indossava al piede sinistro, e un altro chilo custodito all’interno del vano della portiera dell’autovettura.

Inoltre, durante perquisizione presso l’abitazione, nascosta in una busta di plastica riposta all’interno dell’armadio della camera da letto, trovata e sequestrata una somma di denaro pari a 8.950 euro

Oltre alla sostanza stupefacente e ai contanti, è sottoposta a sequestro una ulteriore somma di denaro pari a 870 euro, custoditi in un borsello che il fermato portava al seguito. All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, così come richiesto dal pm. Se immesso sul mercato, il quantitativo di sostanza stupefacente avrebbe fruttato, al dettaglio, fino a 150mila euro.