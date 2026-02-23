Nocera Inferiore: operaio 24enne morto schiacciato tra due camion

2 minuti per la lettura

Carmine Albero, operaio ventiquattrenne di Sarno, è morto schiacciato tra due camion a Nocera Inferiore. Politica e comunità piangono il giovane.

NOCERA INFERIORE (SALERNO) – Una nuova, drammatica morte bianca sconvolge il Salernitano. Carmine Albero, un giovane operaio di soli 24 anni originario di Sarno, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio 2026, in un tragico incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’officina meccanica specializzata nella riparazione di mezzi pesanti. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il giovane si trovava tra due camion fermi in riparazione. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una terza motrice avrebbe urtato uno dei mezzi in sosta, innescando un effetto a catena che ha schiacciato il ragazzo. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 24enne, nonostante i tentativi di soccorso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, i Carabinieri per i rilievi tecnici e la ricostruzione della dinamica e il personale Asl per verificare il rispetto delle normative. La Procura di Salerno ha già disposto il sequestro della salma e dei mezzi coinvolti.

OPERAIO MORTO A NOCERA INFERIORE: IL RICORDO DI UN GIOVANE IMPEGNATO

Carmine Albero non era solo un lavoratore stimato, regolarmente assunto, come confermato dalle prime verifiche, ma anche un volto noto della vita civile e politica di Sarno. Fondatore del movimento giovanile di Forza Italia locale, coltivava una grande passione per il canto e il servizio verso la comunità. «Carmine era uno di noi. Un ragazzo di Sarno, un giovane che aveva scelto di esserci, di partecipare, di credere nella sua comunità. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé una passione profonda: il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti», il ricordo del movimento giovanile di cui Albero era stato uno dei fondatori.

IL CORDOGLIO DI MARTUSCIELLO E FERRANTE

«Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Carmine Albero, una tragedia che addolora e lascia sgomenti. La morte di un giovane di soli 24 anni, strappato alla vita mentre svolgeva il proprio lavoro, è un’immensa ferita per il nostro territorio. Carmine era un ragazzo profondamente impegnato nella vita civile e sociale, punto di riferimento per tanti ragazzi che si sono avvicinati alla politica grazie al suo entusiasmo e alla sua generosità».

«Credeva fortemente nella partecipazione, nel servizio verso gli altri e nella buona amministrazione e per questo aveva contribuito a fondare il movimento giovanile di Forza Italia a Sarno. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo i suoi cari e i suoi amici, ma per l’intera comunità sarnese e per la grande famiglia di Forza Italia, già colpita nei giorni scorsi dalla scomparsa di Luciano Capasso, giovane attivista azzurro di Qualiano ritrovato senza vita a Saint Moritz. Il loro ricordo resterà sempre vivo nei cuori di tutti noi». Lo scrivono il segretario regionale di Forza Italia e capo delegazione azzurro al Parlamento UE Fulvio Martusciello ed il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.