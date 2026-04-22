Incidente a Pagani, scontro tra auto e tir: morti un carabiniere e la suocera

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Nell’incidente stradale a Pagani sono morti un carabiniere del Nas e la suocera 90enne. Lo scontro tra auto e tir è avvenuto in via Mangioni.

PAGANI (SALERNO) – Un drammatico incidente stradale, avvenuto in via Mangioni a Pagani, ha strappato la vita a due persone: Domenico Allegri, carabiniere di 58 anni, e l’anziana suocera di 90 anni. Il militare, molto conosciuto e stimato per il suo impegno professionale, prestava servizio presso il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno. Al momento del tragico impatto era fuori servizio e si trovava alla guida della propria vettura insieme alla familiare.

LA DINAMICA NELL’INCIDENTE STRADALE A PAGANI DOVE È SONO MORTI IL CARABINIERE E LA SUOCERA

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano le vittime si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, con un autoarticolato. L’impatto è stato violento, non lasciando scampo agli occupanti dell’abitacolo. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione sono risultati vani: il decesso di entrambi è avvenuto sul colpo.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E I RILIEVI

Sul luogo del sinistro è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli agenti della Polizia Locale hanno invece provveduto a isolare l’area e a effettuare i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta traiettoria dei veicoli e stabilire eventuali responsabilità. La notizia della scomparsa di Domenico Allegri ha destato profonda commozione non solo a Pagani, ma in tutta la provincia di Salerno. Il 58enne lascia la moglie e un bambino piccolo. I colleghi del Nas e l’intera Arma dei Carabinieri si stringono nel dolore attorno alla famiglia per la perdita di un uomo descritto come un professionista esemplare e un padre devoto.