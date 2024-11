Scontri fra tifosi della Cavese e del Catania sull’A2 a Tarsia (CS)

1 minuto per la lettura

Scontri nella notte sull’A2 in provincia di Cosenza tra tifosi della Cavese e del Catania. Nessun ferito ma traffico rallentato

Scontri fra tifosi della Cavese e del Catania all’altezza dello svincolo autostradale di Tarsia, in provincia di Cosenza. Ultrà delle due squadre si sono incrociati nella notte di oggi, sabato 2 novembre 2024. Erano circa le tre quando le due tifoserie, che tornavano da posti diversi, hanno iniziato a occupare le corsie dell’autostrada lanciando petardi, pietre e bottiglie di vetro. Secondo alcuni tifosi qualcuno avrebbe preso spranghe di ferro e manganelli. Nessuno è rimasto ferito. È quanto hanno fatto sapere le forze dell’ordine accorse sul posto.

I tafferugli hanno però allarmato gli automobilisti che si trovavano a passare in quel momento tanto che questi ultimi hanno preferito cambiare strada per non rimanere coinvolti. Gli scontri hanno causato rallentamenti e disagi alla circolazione del traffico sull’autostrada. La Polizia di Cosenza ha subito avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.

I supporter del Catania stavano rientrando dalla trasferta di Torre del Greco, dove la loro squadra aveva giocato contro la Turris. Invece i tifosi della Cavese tornavano da Messina, I rallentamenti dovuti agli scontri hanno provocato disagi anche a chi doveva raggiungere la fascia jonica della provincia di Cosenza. A poca distanza da quello svincolo autostradale parte la strada che conduce alla città di Corigliano-Rossano.